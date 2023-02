Governo britânico lidera movimento para tirar russos de Paris 2024

Criou-se uma situação delicada para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. Dezenas de países, incluindo Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, prometeram seu apoio à proibição de atletas russos e bielorrussos de competir em eventos esportivos internacionais, disse um comunicado do governo britânico.

Na prática, isso significa dizer que o Comitê Olímpico Internacional (COI) está desesperado para evitar que as Olimpíadas de Paris de 2024 sofram as consequências pela invasão russa da Ucrânia.

O movimento anunciado nesta segunda-feira (20/2), segundo a Reuters, bate de frente às propostas do COI, que sugerem uma possibilidade de permitir que atletas russos e bielorrussos retornem às competições como “neutros”, inclusive nas Olimpíadas do ano que vem.

“Existem sérias preocupações sobre a viabilidade de atletas russos e bielorrussos competirem de forma neutra, uma vez que são financiados e apoiados diretamente por seus estados”, acrescentou o comunicado do governo britânico.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, parece irredutível e disse que não gostaria de ver a delegação russa nas Olimpíadas de 2024, enquanto a guerra na Ucrânia estiver em andamento. O certo é que a Ucrânia ameaçou boicotar os Jogos se atletas russos e bielorrussos competirem.

O boxeador mundial ucraniano e campeão olímpico dos pesos-pesados de 2012, Oleksandr Usyk, disse que os russos ganharão “medalhas de sangue, mortes e lágrimas” se puderem participar.

A situação que se desenha neste momento relembra os boicotes nas décadas de 1970 e 1980, durante a era da Guerra Fria que ainda assombram o corpo olímpico global hoje. O COI alega que um boicote violaria a Carta Olímpica e sua inclusão de russos e bielorrussos é baseada em uma resolução da ONU contra a discriminação dentro do movimento olímpico.

Desde a invasão da Ucrânia, muitos órgãos esportivos mudaram eventos e suspenderam times ou atletas russos e bielorrussos, enquanto patrocinadores rescindiram contratos em protesto contra a guerra.

O governo britânico acrescentou que a Rússia e a Bielo-Rússia podem “abrir caminho para o retorno total de seus atletas à comunidade esportiva internacional, encerrando a guerra que começaram”.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!