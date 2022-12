Governo de SP sanciona orçamento de R$ 317 bilhões para 2023

O orçamento do estado de São Paulo para 2023 foi sancionado pelo governo paulista e será de R$ 317 bilhões, valor 10,7% superior ao que foi enviado em 2022. A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 foi publicada no Diário Oficial do estado nesta terça-feira (27).

Segundo o governo de São Paulo, o valor inclui recursos próprios das autarquias, fundações e empresas dependentes. Também prevê investimento recorde de R$ 31 bilhões para o próximo ano.

Do total destinado ao orçamento, R$ 49,5 bilhões correspondem à educação, incluindo verba para implementação do ensino integral. Para a área da saúde foram destinados R$ 29,4 bilhões. A segurança pública tem garantidos R$ 27 bilhões, enquanto transportes metropolitanos, R$ 13 bilhões. A área de desenvolvimento social, que tem o Bolsa do Povo entre seus principais programas, terá cerca de R$ 1,7 bilhão. Habitação contará com R$ 1,4 bilhão para andamento das políticas habitacionais.

O orçamento é um documento obrigatório que estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro, ou seja, aponta como o governo vai arrecadar e gastar os recursos públicos. Com a arrecadação de R$ 317 bilhões, São Paulo terá o maior orçamento estadual do país.