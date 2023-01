Município de Santa Cruz Cabrália, recebe Solução Móvel do Banco24Horas

A Solução Móvel do Banco24Horas, que está presente no dia a dia de 152 milhões de brasileiros e possui produtos que promovem inclusão financeira, chega ao distrito de Santa Cruz Cabrália, na Bahia. A unidade móvel está instalada na Rodovia BR 367, 1395 — Centro, por 30 dias, para que moradores e visitantes tenham acesso a mais de 90 serviços financeiros. Os caixas eletrônicos multibanco funcionam em caminhões identificados com a marca do Banco24Horas, cuja infraestrutura conta com gerador de energia e dispositivos que garantem a segurança dos equipamentos.

Lançado em meados de 2019, o formato percorreu mais de 30 municípios em 2022, localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Mais de 24 mil Banco24Horas podem ser encontrados em locais como supermercados, padarias, shoppings e postos de gasolina, em todo o Brasil. Por meio de suas soluções financeiras, os equipamentos proporcionam autonomia às pessoas por meio de mais de 150 instituições, movimentando a economia local e nacional. Os caixas eletrônicos ficam disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana (conforme o horário de funcionamento dos estabelecimentos onde estão instalados).

“Com a Solução Móvel, além da presença nos estabelecimentos comerciais, a população conta com o caminhão e containers, que dão a mobilidade necessária para promover inclusão nos locais mais remotos, com necessidades sazonais ou mesmo em situações de emergência”, conclui Ariovaldo Ribeiro, superintendente de autoatendimento da TecBan.

Isenção de tarifas no Banco24Horas

O cliente bancário de conta corrente pessoa física tem direito a saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. O número de retiradas gratuitas é definido no momento da contratação do pacote mensal adquirido pelo cliente junto à sua instituição financeira. Para aqueles que não contrataram um pacote, o Banco Central, por meio da resolução 3.919/2010, determina o benefício de 4 saques sem tarifa por mês, considerando a soma das operações realizadas nos canais do banco e no Banco24Horas.

Para mais informações, acesse o site do Banco24Horas.