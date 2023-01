Governo Lula: drag queen ligada ao MST será assessora de diversidade

A drag queen Ruth Venceremos aceitou o convite do ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT-RS), para assumir a assessoria de diversidade e participação social durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi confirmada ao Metrópoles pela própria assessora.

Pernambucana e coordenadora educacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e integrante do Distrito Drag, Ruth Venceremos é formada em pedagogia e tem mestrado em educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Nas eleições de 2022, Ruth se candidatou a deputada federal pelo Distrito Federal e obteve 31.538 votos válidos. Apesar do bom desempenho, Ruth não irá assumir uma vaga na Câmara dos Deputados, mas é a primeira suplente do Partido dos Trabalhadores (PT).

Ruth Venceremos com a bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem TerraHugo Barreto/ Metrópoles

Ruth mora em Brasília desde 2015 e é licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), especialista em Ensino de Ciências Sociais e Humanas Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e mestre em Educação pela Unicamp.Hugo Barreto/ Metrópoles

Ruth Venceremos, junto a outras lideranças da comunidade LGBT, acaba de protocolar um pedido de impeachment contra Jair BolsonaroHugo Barreto/ Metrópoles

ExpectativasAo Metrópoles, Ruth Venceremos falou sobre as suas expectativas como assessora durante o terceiro mandato de Lula.

“Minha expectativa principal é recuperar os mecanismos que garantam a efetiva participação democrática da sociedade civil nos processos decisórios e de formulação das políticas de comunicação do nosso país, considerando a diversidade do povo brasileiro e seus diversos sujeitos, necessidades e demandas como um eixo estruturante”, declarou.

Assessora de diversidade e participação social da Secretaria Especial de Comunicação Social, Ruth destaca a importância de um governo transversal e aberto ao diálogo com as demais esferas de poder.

“Além disso, penso que seja uma compreensão coletiva nutrirmos a expectativa de ampliarmos a capacidade de diálogo da comunicação institucional do governo federal com todas as esferas e setores da sociedade, porque isso é, muitas vezes, o que viabiliza o sucesso de diversas políticas públicas, principalmente as mais basilares e que são aplicadas em territórios menos assistidos”, acrescenta.