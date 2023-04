Governo vai reformar 99 aeroportos para receber voos regulares em até três anos

Intenção é iniciar os trabalhos pelos aeroportos da região Norte, seguida pelo Centro-Oeste

J. F. DIORIO/Estadão Conteúdo

Avião durante pouso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo



O governo federal vai reformar 99 aeroportos para receber voos regulares nos próximos três anos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 12, pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. “O presidente Lula fez uma encomenda para iniciarmos processo de regionalização de aeroportos. Pensamos em três etapas, com 33 aeroportos cada uma, totalizando 99 aeroportos que serão equipados para receberem voos cotidianamente”, disse durante participação no Fórum da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). A intenção, segundo o ministro, é iniciar os trabalhos pelos aeroportos da região Norte, seguida pelo Centro-Oeste. No evento, Márcio França também destacou que a demanda das companhias aéreas voltou ao nível pré-pandemia. No entanto, o ministro disse que somente 10% dos brasileiros tem acesso a passagens. “Não adianta ter aeroportos se não tiver voos. Então essa requalificação é um incentivo para as empresas abrirem mais rotas regionais”, explicou. Inclusive, o governo federal pretende lançar um programa de bilhetes a R$ 200.