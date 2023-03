Gramado Summit: vantagens em inovar no setor público é tema de palco

Criar e reinventar são processos valiosos para marcas que estão em constante busca pela inovação. Por isso, em um mercado cada vez mais competitivo, ouvir profissionais que atuam fortemente nessa área é imprescindível para quem deseja adquirir mais conhecimento no segmento para alavancar o negócio.

Diante dessa perspectiva, a Gramado Summit — um dos maiores eventos de brainstorming da América Latina, que ocorre entre 12 e 14 de abril em Gramado, no Rio Grande do Sul — apresenta o Palco Inovação para o setor público. Com curadoria de Paulo Uebel, ex-secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, o espaço promete abordar temas relevantes para quem trabalha nesse meio.

As temáticas no palco passearão por assuntos como gastos públicos e impacto social, otimização do setor público, liberdade econômica para inovação, transformação digital dos governos, cultura data-driven no setor público, meios de pagamentos digitais, e governos e tecnologia a serviço da cidadania.

Confira os principais nomes confirmados para o Palco Inovação para o setor público:

Carlos Melles, diretor-presidente do SebraeAdriano Pitoli, Head do Fundo GovTechAny Ortiz, deputada federalGileno Barreto, diretor-presidente da Prodep — Companhia de Processamento de Dados do Estado de São PauloGustavo Maia, CEO do ColabLuis Felipe Salin Monteiro, CEO da CatenoSebastião Melo, prefeito de Porto AlegreBruno Funchal, CEO da Bradesco Asset ManagementElias Rigon, superintendente de Venture Capital e Fomento à Inovação no Badesul Desenvolvimento – Agência de Fomento do RSAline Riquetti, cientista de dadosTodos os palestrantes do Palco Inovação para o setor público podem ser vistos aqui.

Segundo Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, o Palco Inovação para o setor público trará temas importantes para 2023. De acordo com ele, tratar de inovação dentro do mundo corporativo faz-se necessário, principalmente para que as empresas comecem a mudar a forma de pensar para acelerar processos e fazer com que as estruturas das organizações sejam mais leves.

“Mas não adianta encararmos esses desafios apenas na iniciativa privada. Precisamos que o poder público acompanhe essa velocidade e consiga ter acesso à inovação. Dessa forma, o que fizemos foi trazer o Paulo Uebel para nos ajudar nesse desafio de ter um espaço dedicado ao segmento. Precisamos evidenciar ideias para que gestores públicos aprendam a colocar em prática alguns conceitos de inovação.”

Marcus Rossi, CEO da Gramado SummitNeste ano, a Gramado Summit conta com sete palcos simultâneos — Palco Hygia, Um a menos na poupança, Share, Inovação para o setor público, Palco da Quebrada, Startups e Palco Principal. Todos eles estarão focados em discutir sobre empreendedorismo, inovação, comunicação em diferentes plataformas, investimentos, cases de sucesso de startups, novas tendências, tecnologia, diversidade, finanças e investimentos.

Além disso, o evento espera reunir mais de 10 mil pessoas com 300 palestrantes confirmados, como:

Washington Olivetto (W/Cast) Maju de Araújo (primeira embaixadora com Síndrome de Down da marca L’Oréal Paris)Eco Moliterno (Accenture Interactive)José Carlos Semenzato (Shark Tank Brasil)Helena Bertho (Nubank)Monique Evelle (Inventivos)Edu Lyra (Gerando Falcões)Todos os palestrantes do evento podem ser conferidos aqui.

Gramado SummitSite | Facebook | Instagram

Onde: Centro de Feiras e Eventos Serra Park, na Rua Henrique Belotto, em Três Pinheiros – Gramado (RS)

Quando: de 12 a 14 de abril

Horário: das 9h às 19h30

Contatos: (54) 9 9653-5427 | [email protected]

Valor: R$ 2.290 (7° lote)