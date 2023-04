GSI diz que apura condutas após imagens de agentes escoltando golpistas

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República divulgou nota nesta quarta-feira (19/4) para tentar explicar imagens nas quais agentes e o chefe do órgão, ministro Gonçalves Dias, aparecem junto aos invasores do Palácio do Planalto em 8 de janeiro deste ano. As gravações de câmeras de segurança do dia do ataque golpista foram obtidas e divulgadas pela CNN Brasil.

Nas imagens, os servidores do GSI, que são militares com missão de zelar pela segurança das autoridades federais e do palácio em si, aparecem guiando os invasores para portas de saída, em clima ameno.

“A respeito de reportagem veiculada no dia de hoje, sobre os ataques do 8 de janeiro, o GSI esclarece que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF, foi possível realizar a prisão dos mesmos”, informa a nota divulgada pelo órgão nesta quarta.

“Quanto às afirmações de que agentes do GSI teriam colaborado com os invasores do Palácio do Planalto, informa-se que as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito deste Ministério e, se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados”, segue o comunicado do GSI.

“Cabe ainda ressaltar que as imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, gravadas no dia 8 de janeiro, fazem parte de Inquérito Policial instaurado no âmbito do STF, e o GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis, tendo em vista a proteção do sigilo do inquérito, previsto no art. 20 do Código de Processo Penal”, conclui a nota.

GSI nega acesso às imagensO GSI tem se negado a divulgar a íntegra das imagens das câmeras do Palácio do Planalto, em 8 de janeiro, tanto para quem as pede via Lei de Acesso à Informação (LAI) quanto a parlamentares do Congresso Nacional.

A CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF também pediu acesso a essas imagens, mas o GSI alegou que o arquivo era muito pesado, e não enviou o material.

A comunicação civil do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nomeou o ministro Gonçalves Dias, não havia se manifestado até a apuração desta reportagem.