Haddad nega que judicialização prejudique governo no Congresso

Houldine Nascimento 29.abr.2024 (segunda-feira)



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta 2ª feira (29.abr.2024) que a judicialização da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e da concessão do benefício para municípios com até 156,2 mil habitantes não deve prejudicar o governo em relação às “pautas-bomba” (aqueles com potencial de impactar negativamente as contas públicas) em tramitação no Congresso.

“Não temo [em referência à judicialização] porque tem dado muito resultado o nosso diálogo com o Congresso e com o Judiciário”, declarou em entrevista a jornalistas na Fazenda depois de encontrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto.

Até o momento, 5 ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) votaram para suspender a eficácia de trechos da lei 14.784 de 2023, que tem como consequência frear a desoneração. Na 6ª feira (26.abr), o ministro Luiz Fux pediu vista (mais tempo para avaliação) e pausou a análise da liminar concedida por Cristiano Zanin.

O Poder360 mostrou que as “pautas-bomba” que tramitam no Legislativo têm potencial de impactar em até R$ 80,8 bilhões as contas públicas em 2024. A situação causa preocupação à equipe econômica, que tenta evitar o avanço das medidas.

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO Haddad também disse defender um “pacto” entre os Três Poderes para “acertar as contas públicas” e afirmou que a medida é importante para que agências de risco melhorem a avaliação sobre a economia brasileira.

“Vamos fazer um pacto para a gente acertar as contas e continuar evoluindo. A nota de crédito do Brasil tem que evoluir. No ano passado, tivemos boas notícias de duas agências de risco, a Fitch e a S&P. A Moody’s não mudou a nota. A Moody’s está no Brasil. Nós estamos aguardando um posicionamento deles. E o que nós queremos é manter o curso do ano passado”, declarou.

Em 2023, as agências de risco Fitch e S&P (Standard & Poor’s) elevaram a nota de crédito do país de BB- para BB, com perspectiva estável. O Brasil ainda está no grau especulativo e terá que subir para BBB-, ou duas notas acima, para atingir o grau de investimento.

Foi a 1ª elevação na nota de risco do Brasil na S&P desde 2011. A dívida bruta, por sua vez, está em 75,6%.

O FMI (Fundo Monetário Internacional) estimou que a dívida do Brasil continuará em expansão até, pelo menos, 2029.

“O FMI começa a se aproximar da nossa trajetória de dívida”, disse Haddad.

Dívida bruta já subiu R$ 1 trilhão sob Lula Entenda o que significa o grau de investimento de um país PERDA Em setembro de 2015, durante o governo de Dilma Rousseff (PT), a S&P retirou o grau de investimento do país e concedeu perspectiva negativa, abrindo caminho para que a nota fosse reduzida novamente em fevereiro de 2016.

Em dezembro de 2015, a Fitch reduziu a nota do Brasil para um nível abaixo da categoria de bom pagador.

A Moody’s retirou o grau de investimento do Brasil em fevereiro de 2016, uma semana depois do 2º rebaixamento pela S&P. Na ocasião, a Moody’s reduziu a nota do país para 2 níveis abaixo do grau de investimento.

ENTENDA O IMPACTO DA DESONERAÇÃO No 1º trimestre, o Tesouro Nacional deixou de arrecadar R$ 4,2 bilhões com a medida. Portanto, o impacto potencial é de R$ 11,6 bilhões de abril a dezembro de 2024.

Como a arrecadação do governo federal está associado ao número de funcionários das empresas, o valor pode ser menor caso haja uma onda de demissões. O pedido feito ao STF foi da AGU (Advocacia Geral da União), mas capitaneado pelo ministro da Fazenda.

Ele defende que a política que foi criada para criar empregos não teve os resultados esperados. Além disso, disse que, desde a promulgação da reforma da Previdência, a renúncia fiscal passou a ser inconstitucional. Setores criticam a reoneração, principalmente pela volta repentina que frustra o planejamento financeiro das empresas.

IDAS E VINDAS Haddad havia dito em dezembro de 2023 que o tema era inconstitucional e que o governo acionaria a Justiça. Leia a ordem cronológica dos fatos para entender o impasse da desoneração:

13.jun.2023 – Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a prorrogação do benefício aos 17 setores. Haddad disse “não entender a pressa” em votar o tema; 25.out.2024 – O Congresso aprovou o adiamento da renúncia fiscal até 2027; 23.nov.2023 – presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) veta a medida; 24.nov.2024 – Haddad diz que apresentaria uma “solução” para a desoneração da folha depois de 12 de dezembro de 2023; 14.dez.2024 – Congresso derruba veto de Lula e desoneração fica mantida até 2027; 28.dez.2024 – Haddad propõe uma reoneração gradual da folha de pagamento via MP (medida provisória) 1.202 de 2023, com efeitos a partir de 1º de abril de 2024; 27.fev.2024 – Lula retira desoneração da folha da medida provisória e envia o PL (projeto de lei) 493 de 2024 com a reoneração gradual; 9.fev.2024 – Câmara dos Deputados aprova regime de urgência constitucional para os projetos de reoneração; 10.abr.2024 – Sem acordo com o Congresso, o projeto de lei sobre reoneração teve o regime de urgência retirado. HISTÓRICO DE DESONERAÇÃO Mais da metade (52,4%) do valor da renúncia de 2012 a 2023 foi durante o governo Dilma. A ex-presidente concedeu o benefício para 56 setores durante o seu mandato, ou 39 a mais que atualmente. O governo Michel Temer (MDB) reduziu de 56 para 17 o número de setores beneficiados desde 2019. Leia abaixo quais eram no governo Dilma: