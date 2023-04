Haddad recebe Campos Neto após anúncio de novo arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai receber nesta segunda-feira (3/4), às 17h, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Será a primeira reunião dos dois após o anúncio formal da nova regra fiscal elaborada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Planalto e BC estão com relações estremecidas devido à taxa básica de juros, a Selic: embora o governo critique duramente o percentual de 13,75%, o Comitê de Política Monetária (Copom) o mantém, em decisão tomada no último dia 22.

A reunião, que ocorrerá na sede do ministério, em Brasília, vai contar com as presenças do secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e de quatro diretores do BC: Otávio Damaso (diretor de Regulação, Carolina Barros (diretora de Administração), Fernanda Guardado (diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos) e Diogo Guillen (diretor de Política Econômica).

No mesmo dia, Haddad também teráreuniões com a procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi, e com o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Ele ainda tem reunião internas com outros secretários.

Novo arcabouço fiscalO governo apresentou na última quinta-feira (30/3) as linhas gerais do novo arcabouço fiscal, regra proposta pelo governo Lula e que vai substituir o teto de gastos, aprovado em 2017, no governo Michel Temer (MDB) e ainda em vigor.

A nova medida estipula que o aumento das despesas do governo será limitado a 70% do crescimento das receitas. Por exemplo, se a arrecadação federal subir 10%, o governo poderá aumentar os gastos em 7%.

Também é estabelecido um intervalo para a meta de resultado primário (saldo entre o que se arrecada e o que se gasta, descontado o pagamento dos juros da dívida). Esse intervalo, chamado de “banda”, vai funcionar nos moldes do atual sistema de metas de inflação, que estipula um centro e intervalos de tolerância, todos pré-estabelecidos.

Caso haja um bom desempenho das contas públicas, isto é, se o resultado primário ficar acima do teto da banda, a regra permite a utilização do excedente para investimentos.

Em 2024, o governo estabeleceu como meta zerar o déficit primário das contas públicas. Para 2025, terceiro ano de mandato de Lula, o objetivo será de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Já em 2026, a meta será de 1% do PIB.

Apresentação ao mercadoNa última sexta-feira (31/3), Haddad despachou no escritório do Ministério da Fazenda na capital paulista, onde se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, além de representantes do mercado financeiro.

À imprensa, o ministro disse que a proposta do novo arcabouço foi bem recebida pelos representantes do mercado financeiro e da indústria.

“A receptividade foi muito boa em relação ao que foi apresentado ontem [quinta-feira]. Alguns detalhes vão ser equacionados no tempo em que serão apresentados. A regra fiscal é só o começo de um trabalho de recuperação das contas públicas para ampliar o nosso horizonte de planejamento e investimento”, disse Haddad.

“Há uma série de desdobramentos que começam a acontecer a partir do horizonte que se abriu ontem”, continuou.

TramitaçãoA expectativa é que o novo arcabouço seja apresentado ao Congresso Nacional neste início de abril. A equipe econômica ainda trabalha no texto que será remetido para a análise de deputados e senadores, na forma de projeto de lei complementar (PLP).

Esse tipo de proposição tramita em regime de prioridade. São dois dois turnos de discussão e de votação em Plenário, precisando da maioria absoluta dos votos de deputados (257 dos 513) e senadores (41 dos 81) para ser aprovado.

Em seguida, ele segue para sanção do presidente da República. O PLP sancionado se transforma em Lei Complementar Federal.

Na pauta, a SelicA reunião desta segunda entre Haddad e Campos Neto deve entrar em assuntos correlatos, como a taxa básica de juros, a Selic.

Nos últimos meses, Lula e expoentes do PT têm criticado Campos Neto e o BC por manterem a Selic em 13,75% ao ano, patamar considerado muito alto pelo governo, que culpa os juros pela desaceleração econômica do país.

É esperado para os próximos dias que Lula formalize as primeiras nomeações que fará para a cúpula do BC em seu terceiro governo.

Duas vagas de direção foram abertas: de Política Monetária e de Fiscalização. Ao todo, são oito diretores e um presidente.

Segundo informações de bastidores, Lula escolheu Rodolfo Fróes como sucessor de Bruno Serra Fernandes, já exonerado, no cargo de diretor de Política Monetária. O petista também apontou o servidor de carreira do BC Rodrigo Monteiro para assumir a diretoria de Fiscalização. Neste caso, o atual diretor, Paulo Souza, segue no posto interinamente, pois seu mandato também se encerrou em fevereiro.