Heleno diz que presença de Cid em reunião das Forças Armadas é ‘fantasia’; foto desmente general

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno negou que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid tenha participado de reuniões entre Jair Bolsonaro e comandantes das Forças Armadas no governo anterior. No entanto, uma fotografia exibida no telão do plenário do colegiado pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG) desmente a fala do general, que é ouvido nesta terça-feira, 26, pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de Janeiro.

“Quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid não participava de reuniões, ele era o ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordens sentar numa reunião dos comandantes de Força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada, ou não premiada, do Mauro Cid… Estão apresentando trechos dessa delação e me estranha muito, porque a delação está ainda sigilosa, ninguém sabe o que o Cid falou”, disse o general.

