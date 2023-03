Herói do Itabuna, Jan Pieter vibra com triunfo sobre o Bahia: ‘Muito feliz’

Capitão do Itabuna, o zagueiro Jan Pieter viveu uma tarde de herói neste domingo (11). O zagueiro foi o autor do gol que deu ao Itabuna o triunfo sobre o Bahia no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. Com a vantagem, o Dragão pode até empatar com o tricolor, no jogo da volta, que ficará com a vaga na final.

Após a partida, o zagueiro comemorou o tento. E pregou pés no chão para o time conseguir a vaga na decisão do estadual.

“Fico feliz, dedico para toda a minha equipe. Essa vitória foi muito importante, jogo em casa a gente precisava fazer valer o mando de campo. A gente veio querendo ganhar. Sabíamos que seria detalhe, o time do Bahia está em outro patamar, todo mundo sabe, mas fizemos um bom jogo. Temos que melhorar, colocar a bola no chão, jogar mais. Mas no total foi muito positivo o 1×0. Agora é descansar, trabalhar para fazer uma boa partida no próximo jogo”, afirmou ele.

O jogo da volta entre Bahia e Itabuna será no próximo sábado (18), às 16h, na Fonte Nova. Quem passar enfrentará na final o vencedor de Jacuipense x Juazeirense.