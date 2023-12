Homem com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso pela PM

Neste sábado (23) de dezembro, policiais militares setor de Homicídios da DT de Teixeira de Freitas cumpriram o Mandado de Prisão Preventiva 8009093-38,2023.8.05.0256.01.0003-27, expedido pela 1 VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS- TEIXEIRA DE FREITAS- TJBA.

Os militares em ronda de rotina pelo bairro Redenção no município de Teixeira de Freitas, notaram atitude suspeita do indivíduo, onde efetuaram abordagem, ao consultar o sistema do Conselho Nacional de Justiça, foi notado o mandado de prisão em aberto em desfavor de STANLEY DA SILVA RIBEIRO (27 anos), investigado por diversos homicídios.

O acusado foi detido e apresentado ao Plantão regional para que fosse custodiado e mantido à disposição da justiça.