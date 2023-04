Homem é preso em flagrante ao tentar aplicar fraude do falso consórcio

Um homem foi preso após ser flagrado tentando cometer uma fraude por meio da venda de uma motocicleta, em uma empresa do ramo de consórcios que é alvo de investigações da Polícia Civil da Bahia. O fato ocorreu durante o cumprimento de uma ordem de serviço na sala de um edifício empresarial localizado na Av. Luiz Viana Filho, na segunda-feira (24).

No local, os policiais encontraram um cliente e um funcionário, tentando fechar a venda de uma motocicleta por meio de financiamento, quando na verdade seria realizado um falso consórcio. A vítima pagaria uma quantia em dinheiro como entrada para o suposto financiamento, quando os policiais identificaram a fraude e deram voz de prisão ao vendedor.

No escritório também foi encontrada uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com a foto do vendedor suspeito e os dados de outra pessoa. Ele foi conduzido para a Delegacia, onde foi autuado por estelionato, e também poderá responder por falsidade ideológica. As investigações continuam, com a finalidade de identificar e prender outros envolvidos com os crimes.