Homem é preso por estupro de vulnerável em Feira de Santana; vítima tinha 5 anos

Investigadores da Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI), de Feira de Santana, cumpriram, na quarta-feira (1°), um mandado de busca e apreensão contra um homem, atualmente com 19 anos, suspeito de estupro de vulnerável, cometido em 2017.

De acordo com o delegado Gustavo Coutinho, da DAI/Feira, a vítima era vizinha do suspeito e na época estava com cinco anos. “Ele se aproveitava de momentos em que a criança estava sozinha em casa para praticar os atos libidinosos”, explicou.

Ainda de acordo com Coutinho, a Polícia Civil só tomou conhecimento do caso em 2022, quando a mãe da vítima fez a denúncia. O homem foi encaminhado para o Centro de Atendimento Socioeducativo Melo Matos e está disposição da Vara da Infância e Juventude de Feira de Santana, para cumprir medida de internação que poderá ser estendida até que complete 21 anos.