Homem é sequestrado em São Cristóvão e obrigado e fazer transferências

O carro de uma vítima de sequestro relâmpago em São Cristóvão foi recuperado pela polícia em operação na sexta-feira (21). Na mesma ação, um homem de 30 anos foi preso em flagrante com pinos de cocaína, uma pistola .380 e 25 munições.

Segundo a Polícia Civil, equipes da Operação Visão do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) localizaram o veículo no Parque São Cristóvão. O carro, um Creta, foi roubado pelos bandidos na manhã de ontem, depois do sequestro relâmpago em que a vítima foi obrigada a fazer transferências para eles. Os bandidos fugiram e estão sendo procurados.

Durante a ação para recuperar o carro, traficantes de São Cristóvão trocaram tiros com os policiais, mas conseguiram fugir. Na sequência, as equipes abordaram o motorista de um Honda Fit e com ele foram encontradas droga, arma e munições. Ele foi preso em flagrante.

O homem, o carro recuperado e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Ele foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, ficando à disposição do Poder Judiciário.

O veículo está à disposição do dono para retirada.