Homem mordido por cão abandonado perdoa e passa a cuidar do animal

O mexicano Jorge Jaime está no Twitter há apenas um mês e já conta com mais de 35 mil seguidores. Um dos principais motivos é que ele ama os animais. Prova disso é que ele foi mordido por uma cachorrinha, mas decidiu “inverter o mal” ao cuidar da vira-lata.

Os cachorros de rua, mesmo os mais dóceis, são capazes de atacar e morder. Afinal, para sobreviver, eles precisam se defender dos muitos perigos que os cercam.

Jorge Jaime vive na Cidade do México, capital do país, e se orgulha do amor pelas mascotes. Ele sai diariamente para alimentar os cães de rua que encontra no caminho e conta com o apoio dos internautas, que sempre contribuem para as boas ações do rapaz.

