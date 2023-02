Horóscopo de 10/2: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Mercúrio e Plutão em conjunção.

As mentiras têm pernas curtas, mas são milhares delas, que se replicam e multiplicam com tanta velocidade e eficiência, que oferecem um exemplo real de como a inteligência artificial funciona, muito bem articulada, conversando contigo num ambiente de cordialidade e segurança que te convence, mas te induzindo a reduzir tua capacidade de pensar para a limitar ao banco de dados que sua artificialidade estabelece.

Nossa humanidade ainda é seduzida por descobrir a melhor maneira de ter de parar de pensar e decidir o tempo inteiro, ela quer entregar esses poderes a uma inteligência artificial e, supostamente, se dedicar a outras coisas melhores. Porém, se nossa humanidade deixa de pensar por si mesma, nem sempre se lança à experiência artística e espiritual, ela também se torna pervertida e violenta.

ÁRIES: Às vezes tem de acontecer coisas extraordinárias para a alma despertar da letargia e atualizar a consciência de que não se nasce neste planeta para passar férias, mas que a todo momento há algo sério em marcha.

TOURO: É impossível continuar interpretando a realidade com os mesmos parâmetros de não muito tempo atrás, porque esses estão sendo derrubados sistematicamente pelo que nossa humanidade agora é capaz de enxergar. Tudo diferente.

GÊMEOS: Diante de situações extremas, que produzem intenso nervosismo, é capaz de sua alma entrar no eixo e fazer o que as outras pessoas, desorientadas, não conseguem. É assim que se demonstra a verdadeira fibra do ser.

CÂNCER: O que as pessoas dizem, mesmo que sem fundamento, produz movimentos emocionais de grande impacto, e diante disso há pouco a fazer, a não ser tomar distância prudente para que nada respingue sobre você. É assim.

LEÃO: Há muitas coisas interessantes acontecendo, portanto, não é hora de descansar, mas de utilizar a lucidez das percepções para detectar as potencialidades que, com esforço e empenho, se transformarão em grandes realizações.

VIRGEM: O insólito há de ser buscado, porque a mesmice anda drenando tempo e energia exageradas. Busque a aventura, se lance à vida com a alegria jovial de quem precisa brincar e experimentar tudo que estiver disponível.

LIBRA: É necessário cortar os laços com o passado, porque o que vem vindo por aí não poderia ser administrado da mesma forma com que você teve sucesso até aqui, se impõe a necessidade de se renovar o máximo possível.

ESCORPIÃO: A verdade não precisa ser dita, mas percebida, porque os fatos são indiscutíveis, enquanto as palavras podem ser justificadas com argumentos insofismáveis. Se quiser demonstrar alguma verdade, que seja pela prática.

SAGITÁRIO: Considere ser este um momento em que as iniciativas que você tomar produzirão mais impacto que de costume, e por isso mesmo precisam ser planejadas com cuidado, porque toda iniciativa é, também, uma faca de dois gumes.

CAPRICÓRNIO: São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma sente que não vai dar conta de tudo, porém, você comprovará que esse é um argumento pífio da ansiedade, porque na prática seu desempenho será excelente.

AQUÁRIO: As percepções são muito claras, para você tudo é evidente, mas não pense que essa clareza possa ser compartilhada, porque as pessoas, em geral, olham para outro lado quando o assunto é encarar a verdade. É assim.

PEIXES: A dificuldade de mudar é imensa, mas há de se fazer o sacrifício de fazer das tripas coração e seguir em frente, mesmo com a alma tomada de incertezas quanto aos resultados. Entregue sua vida à fonte de onde ela provém.