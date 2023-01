Horóscopo de 12/1: veja previsões para esta quinta

Data estelar: A Terra se afasta de Marte.

Certas emoções que nossa humanidade nutre em seu íntimo, mas que cuida para não se expressarem de forma aberta e sincera, como a inveja, o ressentimento, ciúme e cobiça, continuam mesmo assim sendo a fonte principal de onde se nutre a construção dos relacionamentos.

Não deveria ser assim, mas as coisas não são como deveriam, elas são como são, e nossa humanidade, que se gaba de racional e autocontrolada, e mais irracional e descontrolada do que pretende.

Como resultado, temos um mundo de faz-de-conta racional, e um mundo real de paixões ocultas serpenteando nos relacionamentos humanos, e cada um de nós vai fazendo acrobacias para, ao mesmo tempo, sermos fiéis aos nossos sentimentos, mas também brandir uma dose de hipocrisia para não parecermos descontrolados.

ÁRIES: Tantas potencialidades a realidade apresenta que é melhor focar em algo que seja concreto e praticável por enquanto, e deixar os voos mais abstratos da mente para outro momento. Por enquanto, vale a praticidade.

TOURO: Todo dia é uma oportunidade de renovação, e de comprovar seu valor. A renovação fica por conta da criatividade e de sua necessidade de encontrar algo que faça arder seu coração, seu valor real depende disso.

GÊMEOS: Parece haver constantes começos e fins, porém, o que há mesmo é uma sistemática continuidade, que é a eternidade. O tempo é um fragmento da eternidade, por isso nossa percepção da realidade também é fragmentada.

CÂNCER: A dinâmica cotidiana acelera, parece acontecer mais coisa do que o normal. Importante mesmo é questionar esse apego à normalidade, para começar a se acostumar com que as coisas sejam como sejam, e não como deveriam ser.

LEÃO: A matemática dos recursos é perfeita, mas a vida humana não é apenas feita de lógica, porque grande parte das decisões íntimas se baseia em emoções, que não necessariamente existem sempre em conflito com a razão.

VIRGEM: Nem todas as iniciativas que você gostaria de tomar estão disponíveis, nem tampouco seriam apropriadas ao momento. Melhor escolher só uma e se ater à observação imediata dos resultados, para ir fazendo ajustes.

LIBRA: Nada de errado no uso de máscaras sociais, elas são necessárias e também servem para continuar cumprindo os deveres e compromissos, ainda que a alma esteja voando por outras galáxias distantes. Máscaras são veículos.

ESCORPIÃO: Articular relacionamentos sociais e interesses específicos é toda uma ciência, que se chama política, e ela é fundamental, apesar de, hoje em dia, ser quase sinônimo de insulto. Considere isso com muito cuidado.

SAGITÁRIO: De um jeito ou de outro, sua alma está, agora, mais exposta do que em qualquer outro momento, e as pessoas esperam ver o que você faz ou desfaz para criticar, elogiar, copiar ou simplesmente ignorar, a pior hipótese.

CAPRICÓRNIO: Enquanto a alma se entusiasma com a possibilidade de experimentar qualquer aventura, por menor que seja, uma parte de si mesma sucumbe à inércia, achando tudo muito complicado e trabalhoso. Como será?

AQUÁRIO: Uma suspeita leva a outra, e assim a alma embarca numa viagem paranoica, construindo uma narrativa que não necessariamente se apoia na realidade, mas nas emoções desencontradas com que a alma precisa lidar.

PEIXES: Importar-se com o que as pessoas pensam sobre você é muito natural, porque existimos em relação interdependente. Procure valorizar os relacionamentos, sem, no entanto, perder de vista sua independência. Complexo.