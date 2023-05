Horóscopo de 15/5: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Marte e Netuno em trígono.

Você se sentirá mais você na mesma medida em que você seja fiel ao ardor íntimo do coração, que faz você sentir a vida pulsando através de sua presença. Da mesma forma, você se sente menos você na mesma medida em que esse ardor precisa ser protelado e o tempo preenchido com inúmeras formalidades, protocolos, procedimentos e rotinas pautadas pelos compromissos assumidos, todos muito importantes e cobertos de razões insofismáveis, mas mesmo assim desprovidos de ardor.

É esse íntimo ardor do coração que faz de você uma presença extraordinária, mas a maior parte do tempo de seus dias e noites é ordinária, e chega uma hora que nem a alma nem tampouco o corpo aguentam mais viver no exílio, distantes da verdade íntima, do ardor que faz, sem dilema algum, você se sentir mais você.

ÁRIES: Os sentimentos se transmitem de forma telepática entre todos os seres humanos, mas em nossa civilização essa realidade não é tida em conta, fingimos que cada um de nós é uma entidade isolada no oceano da humanidade.

TOURO: As pessoas, quando se reconhecem, não precisam de palavras para se comunicar entre si, bastam pequenos gestos para se entenderem. Essa é a conexão que a alma busca, o sentimento de fraternidade que une a tudo e a todos.

GÊMEOS: Dar tudo certo, dar tudo errado, em geral não é nem tudo nem um pouco, é algo misturado e ao mesmo tempo, assim se desenvolve a percepção através de seu signo. É um talento de navegar por realidades complexas. É assim.

CÂNCER: A ação motivada por um princípio que sua alma venera é tida, pela própria alma, como justa e necessária. No entanto, para que seja justa e necessária de verdade, os princípios hão de ser universais e eternos.

LEÃO: Às vezes, a alma sente mais do que consegue entender, e não lhe resta alternativa a não ser se entregar a esse oceano profundo de sentimentos, familiares e estranhos ao mesmo tempo. Uma experiência enriquecedora.

VIRGEM: A força da união é imbatível, mas também muito difícil de estabelecer, porque em geral as pessoas pretendem confiar mais em si mesmas do que na construção de laços de solidariedade e colaboração mutua.

LIBRA: Faça o que tiver de fazer envolvendo o ardor de seu coração, porque só esse garante, hoje e sempre, que os resultados sejam auspiciosos, mesmo que temporariamente se apresentem como adversidades. É assim.

ESCORPIÃO: Quando chega a hora de tomar a iniciativa é irrelevante que sua alma tenha certeza ou não do que vai fazer, porque nesse momento a ação é inevitável, não admite dúvidas nem dilemas. Disso se alimenta a precipitação.

SAGITÁRIO: Os bons sentimentos hão de ser compartilhados com a mesma ou maior intensidade do que o mau humor, e nem sempre há uma oportunidade presencial para isso, mas não importa, os sentimentos se transmitem por telepatia.

CAPRICÓRNIO: A conexão que sua alma experimenta em relação a certas pessoas há de ser levada adiante, explorando as possibilidades que se apresentam. A conexão há de ser sempre celebrada, é a realidade mais real de todas.

AQUÁRIO: A riqueza está nos detalhes, sempre disponível a quem quiser. A riqueza está nos raios de sol se multiplicando através das folhas de uma árvore, no aroma das flores, na complexidade dos relacionamentos humanos.

PEIXES: Onde está o ardor de seu coração? Aonde aponta essa bússola? Aponta sempre na direção onde sua alma se sente viva, participando de algo que lhe brinda com sentido e valor, um “sei-lá-o-quê” que faz da alma ser sua alma.