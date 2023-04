Horóscopo de 21/4: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Mercúrio inicia sua aproximação à Terra.

A agora famosa retrogradação de Mercúrio é uma ilusão de ótica, porque de forma alguma um planeta retrocede em sua órbita, se isso acontecesse seria um desastre de proporções bíblicas que desequilibraria o sistema solar inteiro. A retrogradação acontece quando Mercúrio começa a se aproximar da Terra, e isso acontece quatro vezes anualmente.

Os antigos praticantes da Astrologia, do tempo em que a Terra era plana, quando viam o planeta retroceder aparentemente, interpretavam que isso seria um enfraquecimento dessa potência. Se por um lado, infelizmente, a Astrologia ainda é cheia dessas superstições, pelo outro, evoluímos o suficiente para interpretar os fenômenos celestes e nossa integração a eles com mais sensatez, dentro de um mundo que, por ser insensato, prefere se apegar às superstições científicas.

ÁRIES: Para sua alma se sentir mais confortada, teria de haver segurança em todos os relacionamentos, mas é evidente que isso seria pedir demais deste momento de sua vida, em que as coisas andam em ritmo de total reinvenção.

TOURO: Quando você observar que não se repete o mesmo resultado das atitudes que outrora se mostravam eficientes, é porque chegou a hora de se reinventar. O mundo anda mudando muito e sua alma precisa se atualizar.

GÊMEOS: O terreno dos relacionamentos deste momento é bastante escorregadio, não há firmeza na palavra que as pessoas empenham nem tampouco segurança em sua alma sobre o que verdadeiramente deseja. Que o tempo diga.

CÂNCER: Para que os interesses discordantes encontrem um ponto em comum e, mesmo que temporariamente, se estabeleça uma sinergia, é importante ter em mente que as exigências precisam diminuir e as concessões aumentar.

LEÃO: Pode dar tão certo quanto errado, e isso não há de ser o objetivo perseguido, mas se livrar de uma vez por todas dos compromissos atrasados que obstaculizam a capacidade de se envolver em novas e melhores aventuras.

VIRGEM: Aquilo que sua alma busca longe está, na verdade, muito próximo, porém, como tudo que é óbvio, passa despercebido. Pouse um novo olhar sobre todas as coisas, hábitos e relacionamentos que fazem parte do seu dia a dia.

LIBRA: Há riscos envolvidos nos próximos passos que sua alma se vê compelida a tomar, porém, isso é algo que há de ser encarado com naturalidade, tanto quanto, também, o medo que a situação evoca em sua alma.

ESCORPIÃO: A harmonia é a melhor saída para os conflitos, mas para isso é necessário que as pessoas envolvidas tenham flexibilidade suficiente para abrir mão das exigências que fazem, tanto quanto da vontade de ter a última palavra.

SAGITÁRIO: São tantas pequenas coisas requerendo sua atenção que bate preguiça antecipada e provavelmente tudo termine em procrastinação, mas isso só será assim na mesma medida em que você se deixar levar pela inércia.

CAPRICÓRNIO: A livre expressão é o que de melhor poderia haver numa sociedade humana, porém, se nossa humanidade ainda nem sabe muito bem o que seja liberdade, como esperar que um princípio tão elevado seja sempre nobre?

AQUÁRIO: Um pouco de paz e serenidade seria perfeito, mas essas condições não estão disponíveis com facilidade, é preciso ser firme para conter a precipitação e ligar o botão da despreocupação na mente. Isso é possível. Em frente.

PEIXES: Apesar de todo o empenho e atenção nem sempre as coisas saem de acordo com o esperado, principalmente porque muitas coisas dependem do estado de ânimo de outras pessoas, e isso não pode ser previsto de forma alguma.