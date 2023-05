Horóscopo de 3/5: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua cresce em Libra.

Para que o truísmo de “amar ao próximo como amarias a ti” produza os resultados almejados, em primeiro lugar há de se criar juízo e compreender a interrelação vital que há entre todos os seres humanos e com os outros reinos da natureza, visíveis e invisíveis, pois, só assim teríamos verdadeira intenção de respeitar e de nos respeitarmos.

Se não for assim, continuamos na mesma, com a regra de ouro do amor sendo deturpada pelos egoístas que amam o egoísmo e produzem relacionamentos autocentrados, ou pelos masoquistas que amam serem ofendidos e produzem relacionamentos ofensivos o tempo inteiro. Na prática, nossos relacionamentos são o espelho fiel do alcance de nosso entendimento, ou melhor, da limitação de nossa ignorância, porque, amando ou não amando, continuamos todos precisando uns dos outros.

ÁRIES: Aprecie as pessoas com que você se relaciona, deixando tão claro e evidente seu apreço quanto é vigorosa a expressão de seu mau humor, quando esse acontece. Há de haver equilíbrio e harmonia em todas as emoções.

TOURO: Poucas e boas coisas podem ser feitas hoje, mas para isso acontecer com serenidade, seria interessante você dar férias à ambição, para que sua presença não estrague o pouco e bom que pode ser feito no dia de hoje.

GÊMEOS: Expresse com vigor e firmeza o que você sente, mas cuide para deixar espaço para as outras pessoas se expressarem também, porque há de haver lugar para tudo e para todos. Arranque de sua alma o grito silenciado.

CÂNCER: Para completar o que sua alma tem em mente será necessário agir com discrição e, principalmente, não pedir a opinião de ninguém. Aja em primeiro lugar, observe os resultados e só depois comece a comentar seus atos.

LEÃO: As contradições são inerentes a qualquer ser humano, portanto, evite policiar as pessoas para denunciar as ambiguidades que manifestam, porque se você se olhar no espelho encontrará em si os mesmos paradoxos. Mais amor.

VIRGEM: O conforto é bom e não precisa ser caro, é só utilizar os ingredientes que estiverem disponíveis para sua alma poder desfrutar de leveza e despreocupação. Conforto e segurança são condições indispensáveis.

LIBRA: Em primeiro lugar, se desapegue dos resultados, e em segundo lugar, graças ao desapego você agirá com mais tino e menos paixão. Dessa forma, você obterá, sem querer, muito melhores resultados do que antes. Em frente.

ESCORPIÃO: Sempre é possível encontrar alternativas, portanto, evite se convencer de não haver saída a não ser tomar a iniciativa que tinha em mente. Sempre há alternativas, tome um tempo para se distanciar e observar melhor.

SAGITÁRIO: Revitalize os contatos, se aproxime das pessoas que foram ficando para trás e se distanciaram, reavive os laços, inclusive com essa gente que por circunstâncias diversas foi se tornando estranha. Socialização.

CAPRICÓRNIO: Quando você está no centro do palco tendo de se comunicar com um grupo de pessoas, você não precisa ser você, você pode utilizar um personagem que se adeque ao que as pessoas entendam. Comunicação é tudo.

AQUÁRIO: Quanto mais ampla seja sua visão do mundo e dos acontecimentos, evitando se apegar a um ponto de vista exclusivo, menos engessada ficará sua alma, o que, na prática, significaria rejuvenescimento constante. Muito melhor.

PEIXES: Ainda que você se considere uma alma confiável, isso não garantirá a confiança das pessoas com que se relaciona, porque o mundo perdeu de vista o valor da confiança e o substituiu pelas suspeitas indiscriminadas.