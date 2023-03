Horóscopo de 30/3: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Marte e Saturno em trígono, Vênus e Urano em conjunção.

Enquanto nossa humanidade continuar se envolvendo em lutas fratricidas continuaremos também perdendo o bonde da história e, talvez, a oportunidade de evolução que temos em nossas mãos passará em brancas nuvens, não para nunca mais retornar, porque não é assim que o Universo funciona, mas certamente para demorar o que pareça uma eternidade.

As novas gerações subvertem os planos que as gerações anteriores tinham para elas, porque a transmissão vertical, do mais velho para o novo, foi interrompida e substituída pela contramão, são as gerações novas as que têm algo a ensinar às antigas.

É assim que, sem ninguém perceber, e enquanto se discute o fim do patriarcado e sua substituição pelo matriarcado, o que acontece de fato é o início do Filiarcado, a autoridade dos filhos.

ÁRIES: Por mais duras que sejam as atitudes que sua alma precisa tomar agora, mais vale a pena ser firme logo no começo do que dourar a pílula no início e depois as coisas endurecerem. Melhor deixar tudo claro logo de entrada.

TOURO: Muitas coisas são ditas com a autoridade do bom senso, mas sua alma suspeita que, apesar do valor das palavras, dessa vez precisa experimentar o próprio jeito de fazer as coisas. Valerá a pena sua tentativa.

GÊMEOS: Se fizer o que estiver ao seu alcance, estará tudo muito bem, mas se fizer um pouco além disso, então você conhecerá pessoas que se interessarão pelo que você executa, convidando você a participar de outras coisas.

CÂNCER: Você sabe qual é o alcance de sua capacidade, mas sua alma está tentada a esticar um pouco a corda, o que não seria nada ruim de experimentar, não fosse o detalhe de haver muita ajuda disponível. Melhor assim.

LEÃO: O mundo interior é cheio de sensações que alarmam e que desorientam, porque apontam sentidos completamente diferentes. Você vai precisar de firmeza para navegar por essas águas turbulentas, e de muita ordem também.

VIRGEM: O bem do maior número de pessoas envolvidas nesta parte do caminho há de ser a prioridade, porque essa será a única maneira de garantir, de verdade, seu bem particular também. Essa é uma equação infalível.

LIBRA: Seus planejamentos podem ser excelentes, mas neste momento há um ingrediente novo se manifestando, o imponderável. Seria interessante você abrir espaço e tempo para que o imponderável mostre a que veio. Aí sim!

ESCORPIÃO: Aproveite este momento porque há chances reais de se garantir a sinergia, uma condição muito desejada, mas que pouco acontece, já que todas as pessoas querem saber somente de si mesmas, e não do benefício grupal.

SAGITÁRIO: Com certeza, há uma maneira melhor de fazer o que sempre foi feito de determinado jeito. A repetição nem sempre é amiga do aperfeiçoamento, porque em muitos casos alimenta a inércia automática e nada mais.

CAPRICÓRNIO: Os momentos bons merecem ser celebrados e compartilhados com as pessoas próximas, para que elas se sintam incluídas em sua vida, porque de outra maneira elas acham que sua reserva significa você não gostar delas.

AQUÁRIO: É tentador mudar todo o planejamento, mas nesta parte do caminho isso seria muito arriscado. Procure continuar em frente, se atendo ao planejado, e ao mesmo tempo comece a sugerir alternativas para tudo mudar.

PEIXES: Acima de tudo, este é um momento que requer ordem para lhe brindar com os frutos que potencialmente estão encerrados em todas e em cada uma das situações em que você se envolver. Acima de tudo, a organização.