Horóscopo de 4/3: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua cresce em Leão.

O narcisismo às avessas nos leva a tratar o Ego como um inimigo que deveria ser contido, senão anulado, mas ao fazer isso nem nos passa na cabeça que esse é o Ego falando mal de si mesmo, chamando, mais uma vez, a atenção sobre si e ocupando todo o cenário.

Enquanto isso, o Ego não é bom nem mau, é apenas necessário, porque sem esse elemento imprescindível de nossa natureza seríamos fragmentos espalhados sem capacidade de unificar todas as diversas experiências num todo mais ou menos coerente capaz de expressar as maravilhas e os horrores que nossa humanidade perpetra a todo momento.

Focar apenas nos horrores e culpar o Ego por isso é apenas mais um subterfúgio do narcisismo, esse sim um inimigo a ser combatido, porque eclipsa a vida mais abundante que há além de nós mesmos.

ÁRIES: Fazer acontecer em vez de esperar que aconteça, esse parece ser o lema de sua alma. Porém, é preciso mudar de repertório de vez em quando, e dar uma chance à vida que, com seus mistérios, faz acontecer muita coisa.

TOURO: Há coisas que é melhor esquecer, deixar para trás e que se percam nas brumas da memória. É melhor cair na real do presente, de o quanto tudo mudou e o quanto, também, sua alma precisa tocar a bola para frente. E nada mais.

GÊMEOS: As emoções que os pensamentos trazem são vívidas e nutritivas, porém, dessa vez não será suficiente para sua alma se nutrir com emoções abstratas, dessa vez sua alma quer ver as coisas acontecendo de forma prática.

CÂNCER: Estar bem, se sentir bem, são experiências fundamentais e não pode passar muito tempo sem que a alma as viva. Vale a pena você se dedicar diariamente a garantir que sua vida seja boa a maior parte do tempo.

LEÃO: Imaginariamente, a mudança seria radical, porém, no mundo da prática, a margem de mudança é muito mais limitada, porém, se existe, é coisa de a aproveitar em toda sua extensão. Alguma mudança é melhor do que nada mudar.

VIRGEM: Administre com sabedoria as tensões que sua alma suporta neste momento, sem transferir essa responsabilidade a ninguém, porque as pessoas próximas estão em outra sintonia diferente. Cada macaco no seu galho.

LIBRA: Os desentendimentos estressam, os entendimentos aliviam e proporcionam motivação para continuar em frente com essa dança louca que é a vida. Levite sobre os problemas, evite permitir que esses socavem seu humor.

ESCORPIÃO: Há mais em jogo do que pareceria à primeira vista, por isso, é melhor você observar os acontecimentos com mais atenção, lendo nas entrelinhas aquilo que denota as verdadeiras intenções das pessoas envolvidas.

SAGITÁRIO: A vida sempre estará um passo à frente de nossas tentativas de a dominar, porque o alcance de nosso entendimento é bastante estreito. Se você quiser acompanhar melhor os procedimentos da vida, amplie seu entendimento.

CAPRICÓRNIO: Diante da incerteza, um frio percorre a barriga, mas que não é profético, apenas traduz com fidelidade a complexidade do momento. Com frio na barriga, se pode seguir em frente mesmo assim, lutando contra demônios.

AQUÁRIO: É importante sobreviver, e o fazer da melhor maneira possível, porém, nesse sentido, mais importante ainda é reconhecer que a sobrevivência e o bem-viver dependem, também, de uma boa arquitetura de relacionamentos.

PEIXES: Enquanto você fizer o que aprecia, não importa que tenha de sacrificar descanso e distração, você se dedicará de corpo e alma a fazer dar certo. O assunto todo é que sua alma não se entusiasma assim faz muito tempo.