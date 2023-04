Horóscopo de 8/4: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Usa teu discernimento para aprender a distinguir a verdade, da meia-verdade e da falsidade, porque hoje em dia está tudo misturado na academia de elevados estudos das redes sociais, nas quais se misturam a perícia e as opiniões com tamanha desfaçatez que todo mundo parece exímio conquistador da última palavra do conhecimento.

A verdade é questionada como se não existisse, a falsidade se aproveita disso para colocar máscara de verdade, e as meias-verdades misturam sabedoria e ignorância sem um átimo de vergonha, e se tu não usas o discernimento, andarás por entre o céu e a terra ricocheteando de equívoco em equívoco, e um dia despertarás na velhice te arrependendo de ter perdido tanto tempo te entretendo e te escondendo da vida, que te chamou inúmeras vezes a participar dela.

ÁRIES: A medida de segurança que você sente agora pode ser desfrutada interiormente, e isso será muito bom, mas também pode ser compartilhada, um exercício de resultados imprevisíveis, porque nunca se sabe como as pessoas reagem.

TOURO: Quando as pessoas motivam você com firmeza e vigor, é possível suspeitar que elas não gostariam de estar em seu lugar. Isso não é algo negativo em si, mas revela que a ação que você deve empreender é um tanto arriscada.

GÊMEOS: Seu ponto de apoio atual são suas certezas interiores, as quais vieram sendo alimentadas por suas cavilações e especulações. Esse é um terreno movediço de resultados imprevisíveis, mas não por isso negativos. Em frente.

CÂNCER: Com um tanto de ajuda nada desinteressada de certas pessoas, haverá progresso, mas como há interesses envolvidos, sua alma não há de ser ingênua quanto às cobranças que lhe serão feitas num futuro nada distante.

LEÃO: Diante de você não há um caminho que seja completamente livre de impedimentos ou de problemas, sua alma só pode escolher, neste momento, qual é o nível de encrenca que deseja assumir, porque só assim haverá progresso.

VIRGEM: Este é um momento de ampliação das perspectivas, de entusiasmo e de fazer planos, mesmo que por enquanto esses sejam impossíveis de realizar. Não há necessidade de você se comprometer com a realidade prática agora.

LIBRA: A injustiça parece dominar, mas sua alma há de compreender que o mundo anda de ponta-cabeça, e nada do que era antes serve para medir os acontecimentos da atualidade. Até a poeira abaixar, fica difícil entender o que acontece.

ESCORPIÃO: As decisões corretas não dependem tanto de sua visão e percepção, mas de que você tenha construído laços firmes com pessoas sábias e sensatas, que neste momento podem contribuir com sugestões importantes.

SAGITÁRIO: É pouco o que pode ser feito, mas se você o fizer com carinho e envolvimento, certamente os resultados surpreenderão pelo efeito. Não se trata de fazer grandes movimentos, mas de fazer bem o que estiver ao alcance.

CAPRICÓRNIO: Na mente, sempre há diálogos em andamento, principalmente com as pessoas que significam relacionamentos importantes, mesmo que de desgosto. Procure prestar mais atenção a esses diálogos, pois, são reveladores.

AQUÁRIO: Antes de tudo, sua alma precisa se sentir confortável e segura, porque pressente que o que vem vindo por aí é complexo o suficiente para criar tensões importantes. Em primeiro lugar, consolide sua posição de conforto.

PEIXES: Agora é um momento de ação que se baseia nas percepções claras que sua alma recebe através dos gestos que as pessoas fazem, e das coisas que você fica sabendo através dos canais que normalmente serviriam apenas para entreter.