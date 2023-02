Horóscopo de 7/2: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

Nos momentos de angústia nos sentimos desamparados, abandonados à própria sorte e muito distantes de quaisquer instrumentos que nos ajudariam a sair dessa situação e, no entanto, quase sempre aquilo que precisamos para transcender o constrangimento está por aí, ao alcance da mão, nas coisas simples que compõem a rotina, mas algo perverso em nós nos leva a preferir nos encerrarmos na lamúria e nada fazer para sair dela, do que afirmar nossa real vontade de aproveitar a vida.

Não há ciência que explique essa tendência do comportamento humano, esse amor pela tragédia, esse interesse estranho por encontrar uma conexão com a Vida através do sofrimento, havendo, simultaneamente, tantas alternativas disponíveis, tais como andar à toa observando a natureza e as pessoas, respirar alegria por existir num planeta tão belo.

ÁRIES: Do nada, que é o mistério da vida, surgem situações que, evidentemente, são inesperadas, e que surpreendem, sem no entanto a alma saber o que fazer com elas. Mantenha a cabeça no lugar, está tudo muito certo.

TOURO: Mantenha a clareza a respeito do que seja realmente importante para este momento, e para as decisões que precisa tomar. As distrações são múltiplas e variadas, e não é fácil manter a cabeça no lugar. Mas, é possível.

GÊMEOS: Aproveite o momento propício em que sua alma se encontra, porque não apenas essa condição pode ser fugaz, como também requer ação de sua parte para que o momento não seja apenas uma sensação, mas uma forma de realização.

CÂNCER: Nem tudo que as pessoas dizem e opinam é procedente, ou tem verdadeira importância, e como hoje toda opinião há de ser respeitada acaba acontecendo de sua alma ter mais dificuldade para atender ao que seja necessário.

LEÃO: Há horas em que se torna necessário deixar a criatividade de lado e agir dentro da mais estrita ordem possível, seguindo os procedimentos que produzem resultados. Dessa forma, seu movimento é protegido e tudo dá certo.

VIRGEM: Ajude as pessoas a crescerem, seja uma força motivadora para elas, porque se elas progredirem, com certeza esse progresso beneficiará a você também. A competição há de ser substituída pelos relacionamentos de colaboração.

LIBRA: As complicações e dificuldades que assolam algumas pessoas podem contaminar o ambiente e respingar em você, porque não são problemas pessoais, são os problemas do mundo que circulam através dos relacionamentos.

ESCORPIÃO: É insuficiente você querer que algo aconteça, muito mais ainda se isso envolver outras pessoas. É insuficiente porque o querer evoca emoções radicais e absolutas, ao passo que a realização requer mais contenção.

SAGITÁRIO: O cenário pelo qual sua alma transita atualmente é muito propício e favorável aos seus planos, mas veja, em primeiro lugar você precisa ter consciência dos seus planos, e em segundo lugar fazer a sua parte também.

CAPRICÓRNIO: Confie no seu taco, mas confie também em que você precisa colocar em marcha os acontecimentos de acordo com sua vontade, fazendo tudo que seja necessário e não deixando a peteca cair em momento algum. Só assim.

AQUÁRIO: Há coisas que têm de acontecer, gostemos delas ou não, porém, há uma espécie de situações que acontecem e que nós não temos como saber se gostamos delas ou não, porque nos são desconhecidas. Nelas está a magia.

PEIXES: Se quiser que algo aconteça, este é o momento certo para tomar as iniciativas e fazer acontecer pela sua própria força de vontade, em vez de ficar esperando que o céu e a terra conspirem ao seu favor. Faça acontecer.