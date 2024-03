Humor e Páscoa: confira a programação do fim de semana no DF

O Coelho da Páscoa vai chegar mais cedo e trazer muita diversão para a criança nos shoppings da cidade, com oficinas, caça a ovos e muitas brincadeiras. Mas nem só para a criançada é feita a programação do fim de semana, que traz ainda a peça de humor Ela tá Correndo Atrás, com Bruna Louise, e o clássico show do rei Roberto Carlos. O fim de semana ainda oferece muito mais atividades. Confira!

MÚSICA Estação da Música

A quarta edição do projeto tem apresentações nesta sexta-feira (15/3), às 20h, no Teatro da Cia Lábios da Lua (Quadra 4, lote 16 – Setor Sul Comercial do Gama). No palco, o Quarteto Capital garante a música com um repertório eclético. Classificação indicativa livre e contribuição voluntária.

Jefferson Moraes

O cantor é atração do Contexto Bar (SCES, trecho 2) nesta sexta-feira (15/3), a partir das 22h. As entradas custam a partir de R$ 60. Não recomendado para menores de 18 anos.

Sandra Pêra

samba da tia zélia

Música nas Feiras

O ex-Natiruts Loyd Moraes se apresenta na Feira Permanente do Cruzeito nestes sábado (16/3) e domingo (17/3), das 11h às 15h. A classificação indicativa é livre e a entrada é gratuita.

Música no Jardim

Luiza Ceolin se apresenta neste sábado (16/3), a partir das 12h30, no Jardim Urbano do shopping Conjunto Nacional. No repertório, ela apresenta clássicos do samba. O show tem entrada gratuita e livre para todos os públicos.

Roberto Carlos

O cantor volta a Brasília neste fim de semana para cantar sucessos como Detalhes e Nossa Senhora. Os shows são neste sábado (16/3), com ingressos esgotados, e domingo (17/3), às 19h, no Centro de Convenções Ulysses. As entradas custam a partir de R$ 250. Verifique a classificação indicativa.

Samba da Tia Zélia

O tradicional evento ocupa o Restaurante da Tia Zélia (Vila Planalto) a partir das 13h deste sábado (16/3). Com couvert a R$ 13, a tarde vai ser de muito samba. Verifique a classificação indicativa.

Sandra Pêra canta Belchior

A cantora se apresenta nesta sexta-feira (15/30, no Clube do Choro de Brasília, a partir das 20h30. No repertório, ela traz clássicos de Belchior para promover uma homenagem ao músico, como Paralelas e Mucuripe. Não recomendado para menores de 12 anos, o show tem ingressos a R$ 25 a meia e R$ 50 a inteira.

Sextas Musicais

A Blues Celebration ocupa o palco do CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson – 706/906 Sul) nesta sexta-feira (15/3). Livre para todos os públicos, a apresentação começa às 20h e tem entrada gratuita.

FESTA Balada Sunset

Com shows de Caio & Henrique, Tô Contigo e DJ Dudu, o evento ocupa o Bangalô da AABB (SCES, trecho 2) neste sábado (16/3), a partir das 18h. As entradas custam R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira. Não recomendado para menores de 18 anos.

Barato Total

A festa da música brasileira é neste sábado (16/3), a partir das 22h, no Birosca do Conic. As entradas custam a partir de R$ 25. Não recomendado para menores de 18 anos.

Fora do Eixo

A programação do Complexo (SAAN) tem Benzadeus e os DJs MJay, Sidharta e Kacá na sexta-feira (15/3) e Mistura 61, DJ A, Law, Pepe e Thiago May no sábado (16/3), sempre a partir das 20h. O domingo (17/3) começa às 17h e fica por conta de Largo Tudo, Se Joga, Gabriel Alves e Artur Campos. Todos os eventos não são recomendados para menores de 18 anos e tem entrada a partir de R$ 30.

Sexta Gode – Pagofunk

O evento semanal comandado pelo grupo Doze por Oito está de volta e os DJs Aragon e Arthur Campos está de volta. Ele começa às 20h de sexta-feira (8/3), na Arena BRB Mané Garrincha, e conta ainda com os DJs Fiiklay, Rayssa Ferreira e Klap. Não recomendado para menores de 18 anos, o evento tem ingressos a partir de R$ 25.

INFANTIL Alexandria Conta e Cria: Mulheres do Brasil

A atriz Juliana Zancanaro vai contar histórias de mulheres que marcaram a história do Brasil, como Anita Garibaldi e Chiquinha Gonzaga, para a criançada. A peça tem sessão neste sábado (16/3), às 11h, e os ingressos custam R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira. Classificação indicativa livre.

Juliana Zancanaro como Alexandria Chegada do Sr. Coelho

O Coelho da Páscoa chega ao Taguatinga Shopping neste sábado (16/3), a partir das 18h. Com ele, uma festa com pipoca, balão e pintura de rosto para a criançada. O evento é gratuito e aberto ao público.

Dino World

Dinossauros vão invadir o Conjunto Nacional até 4 de maio para divertir a criançada. Junto com os animais, serão montados escorregadores, tobogãs, torre elástica, piscina de bolinhas e obstáculos para pular e escalar. A entrada custa R$ 30 para brincar por 15 minutos e R$ 35 para brincar até 30 minutos. Não recomendado para maiores de 13 anos e menores de 4 anos precisam estar acompanhados de um adulto responsável.

Mulher Maravilha e os Heróis: O Aniversário da Liga da Justiça

A peça tem sessões nestes sábado (16/3) e domingo (17/3), às 16h, no Teatro Brasília Shopping. No palco, a Cia Néia e Nando mostra os heróis organizando uma festa para a Mulher Maravilha, mas eles vão precisar impedir os vilões de acabarem com a celebração. Com classificação indicativa livre, o evento tem ingressos a R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira.

Parque do Coelho

O espaço temático com piscina de bolinhas, brinquedos infláveis, escorregador gigante e a casa do Coelho da Páscoa fica na praça de eventos do JK Shopping até 30 de abril. Para brincar no local por 30 minutos, o valor é de R$ 35 por criança, de 3 a 11 anos. A programação funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingo, das 12h às 20h.

Páscoa do Pátio

Nestes sábado e domingo, das 13h às 18h30, a criançada vai participar de uma série de atividades que incluem histórias, caça aos ovos e ovinho de Páscoa decorado para levar para casa. As sessões duram uma hora, cada, e é preciso retirar o ingresso on-line para participar. A atividade é gratuita e livre para todos os públicos.

Universo da Imaginação de Play-Doh

Misturando elementos tecnológicos e tradicionais, o espaço oferece muitas atividades para a criançada em um universo de cores e texturas. A atração custa a partir de R$ 12,50, para 30 minutos de brincadeiras, e pode ser visitada de terça a sexta e domingo, das 12h às 20h; e sábado, das 10h às 22h. Verifique a classificação indicativa.

TEATRO Ela tá Correndo Atrás

A humorista Bruna Louise se apresenta em duas sessões com seu novo show, que brinca sobre empoderamento, preconceitos e julgamentos. No sábado (16/3), a apresentação é às 21h, no Teatro Unip (913 Sul), enquanto o local escolhido para o domingo (17/3) é o Teatro Yara Amaral, no Sesi de Taguatinga, onde ela se apresenta às 20h. Não recomendado para menores de 14 anos, o espetáculo tem ingressos a partir de R$ 60.

Um Dia Qualquer

O musical desembarca no Teatro Brasília Shopping nesta sexta (15/3), sábado (16/3) e domingo (17/3) com a história de quatro nova-iorquinos que buscam o clássico sonho de ter amor, felicidade e realização. As sessões são às 20h e tem ingressos a R$ 40 a meia e R$ 80 a inteira. Verifique a classificação indicativa.

EXPOSIÇÃO Contempláveis do Apogeu

Até 12 de abril, a artista Thaís Kuri apresenta suas obras na Casa Aerada Varjão (Quadra 1, conjunto B, casa 6). Com entrada gratuita e livre para todos os públicos, a mostra propõe uma reflexão sobre a exploração da natureza e reúne resíduos urbanos em diferentes contextos.

DŌ: a Caminho da Virtude

As obras estão expostas no Museu de Arte de Brasília (MAB) até 28 de abril e reúnem uma cenografia inspirada na arquitetura japonesa para mostrar fotos, pictogramas, vídeos e demonstrações práticas que refletem a cultura japonesa. As visitações estão abertas de quarta a segunda, das 10h às 19h, com entrada gratuita. Verifique a classificação indicativa.

DŌ: a caminho da virtude Entrelaçadas

Até 30 de abril, a mostra reúne os trabalhos de 10 crocheteiras formas pelo Instituto Proeza na galeria JK Espaço Arte (Piso S1 do JK Shopping). A entrada é gratuita e funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 22h. Classificação indicativa livre.

Expressões de Uma Depressão

A exposição reúne 60 obras dos artistas plásticos Sandra Tomé, Naiana Nati e JClaut no Complexo Cultural da Samambaia até 23 de março. Não recomendado para menores de 14 anos, a mostra tem entrada gratuita e reúne produções que provocam uma troca de experiências.

Le Corbusier – A arquitetura moderna declarada Patrimônio da Humanidade

Até 24 de março, a exposição ocupa o Sesc 504 Sul com 17 obras de Le Corbusier, arquiteto suíço considerado o fundador da arquitetura moderna. A entrada é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta, das 9h às 21h; e sábado, das 9h às 12h. Verifique a classificação indicativa.

LUZ ÆTERNA – Ensaio Sobre o Sol

Até 5 de maio, a exposição ocupa as galerias 2 e 4 e o Pavilhão de Vidro do CCBB Brasília (SCES, trecho 2, Ed. Presidente Tancredo Neves) com sete obras imersivas e sensoriais sobre o Sol. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos on-line ou na bilheteria do espaço, e a classificação indicativa é livre.

Talvez Busque um Lugar Onde já Estou | latitude: -15.7801, longitude:- 47.9292 15° 46’48’’sul, 47°55’45’’oeste

A Referência Galeria de Arte (202 Norte, bloco B, loja 11) recebe, até 13 de abril, amostra com trabalhos de Rogério Ghomes. Sob curadoria de Marco Antônio Vieira, a exposição coloca em destaque o deslocamento como elemento fundamental para a produção do artista. A visitação é aberta de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre.

OUTROS VI Bonecos de Todo Mundo

O Teatro Yara Amaral, localizado no Sesi Taguatinga, recebe o show de Juliana Linhares neste sábado (16/3), a partir das 19h. Às 19h30, o pocket show de marionetes de Catin Nardi, do Teatro Navegante, ocupa o palco do espaço. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos on-line e a classificação indicativa é livre.

Caravana Cultural

Shows, danças e performances teatrais ocupam o campo sintético da Expansão do Setor O (EQNO 16/17 – Ceilândia Norte) neste domingo (17/3) para promover a cultura Hip Hop. As apresentações vão das 17h às 21h e tem entrada gratuita. Verifique a classificação indicativa.

Sarau Sertão Rua

Neste sábado (16/3), o evento reúne música, poesia, intervenções artísticas e batalha de rima no Espaço Cultural Galpãozinho (Gama). Entre as atrações da noite estão Coco d Quebrada e DJ BOquinha Dub. A entrada é gratuita e o sarau começa às 16h. Verifique a classificação indicativa.