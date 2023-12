Ibama combate uso irregular de defensivos agrícolas no Mato Grosso do Sul

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizou a operação Ceres II no estado do Mato Grosso do Sul (MS), em parceria com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro/MS). A ação, que ocorreu entre os dias 4 e 9 de dezembro, teve como objetivo combater o uso irregular de defensivos agrícolas. Durante a operação, foram apreendidas duas aeronaves utilizadas em atividade aeroagrícola sem a devida licença ambiental. A fiscalização do Ibama identificou diversas irregularidades cometidas pelas empresas. Entre elas, destacam-se o transporte de produtos tóxicos à saúde humana e ao meio ambiente em desacordo com as exigências legais, o funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem licença ou autorização dos órgãos competentes, o armazenamento irregular e a não devolução e descarte inadequado de embalagens. Em decorrência dessas infrações, foram aplicadas multas no valor total de R$ 682.472.

Além das multas, o Ibama também notificou oito empresas para que apresentem a documentação necessária para verificação. Já o Iagro lavrou seis autos de infração, totalizando 190 Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul), o que corresponde a R$ 9.095,30. A apreensão das aeronaves e as autuações têm como objetivo coibir a utilização de agrotóxicos ilegais no estado. A operação Ceres é realizada regularmente no estado do Mato Grosso do Sul e tem sido eficaz no combate ao uso irregular de defensivos agrícolas.