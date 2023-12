IBGE divulga queda de 7,5% na taxa de desemprego em novembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, 29, que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,5%, no trimestre móvel terminado em novembro. Este é o segundo melhor resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), iniciada em 2012. Atualmente são 8,2 milhões de pessoas em busca de trabalho no país, o menor número desde o trimestre encerrado em abril de 2015, (8,15 milhões). “A taxa de 7,5% é a menor para um trimestre encerrado em novembro desde 2014 (6,6%), ou seja, retoma a valores de quase dez anos atrás, quando a desocupação era bem mais baixa”, afirma a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy.

Em relação ao trimestre anterior, de junho a agosto de 2023, a taxa de desocupação reduziu em 0,3 ponto percentual (p.p.), e ficou em 7,8%. O número de pessoas trabalhando foi estimado em 100,5 milhões, o que equivale a um crescimento de 0,9% no mesmo período, o número de desempregados ficou estável. O rendimento médio real aumentou 2,3% no trimestre e chegou a R$ 3.034. No ano, a alta foi de 3,8%, e alcançou R$300,2 bilhões, um recorde na história da pesquisa. O crescimento foi de 3,2% no trimestre e de 4,8% no ano. Segundo Beringuy, o aumento se deve à expansão do número de pessoas inseridas no mercado de trabalho e ao aumento do rendimento médio dos trabalhadores. “No trimestre, esse crescimento foi mais acentuado entre os empregados com carteira no setor privado (2,1%) e os trabalhadores por conta própria com CNPJ (7,6%). Vale ressaltar que na comparação anual nenhuma forma de inserção apresentou queda no rendimento, seja no trabalho formal, seja no informal. Todos registraram variação positiva”, destacou a pesquisadora.

Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, o mês de novembro registrou a criação de 130 mil novas vagas de emprego formal no Brasil, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). No acumulado do ano, o país gerou um total de 1,91 milhão de postos de trabalho.