Idoso morre em deslizamento de terra causado por chuvas em São Bernardo do Campo

Um idoso morreu após um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas que atingiram São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O incidente ocorreu durante a madrugada deste sábado, 13, após as chuvas intensas que voltaram a afetar o Estado de São Paulo na sexta-feira, 12. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h da sexta-feira para atender a ocorrência na rua Odair Vieira. Três viaturas, além do serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Defesa Civil, foram enviados ao local. Apesar dos esforços, o idoso não resistiu e teve o óbito declarado ainda no local.

