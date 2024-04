Idoso que foi levado morto à agência bancária é enterrado

Foi enterrado neste sábado (20), no Cemitério de Campo Grande, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, idoso que ficou conhecido como ‘Tio Paulo’ após a sobrinha, Érika Souza Vieira, ter o levado morto a uma agência bancária para tentar um empréstimo de R$ 17 mil. Ela era a responsável por cuidar do homem. A cerimônia foi realizada com aproximadamente 20 pessoas. O caso aconteceu na última terça-feira (16) em Bangu, no Rio de Janeiro. O sepultamento foi solicitado pela prefeitura do Rio após quase dois dias de espera no Instituto Médico-Legal (IML). Uma investigação da 34ª DP (Bangu) está em andamento para esclarecer mais detalhes sobre o episódio, incluindo a possível participação de outras pessoas. No documento me óbito, contra que a causa da morte de Paulo foi broncoaspiração. O idoso tinha recebido alta UPA de Bangu na última segunda-feira, após uma semana internado com pneumonia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA