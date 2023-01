Impressora de sombrancelha e scanner de xixi: confira outras novidades da CES 2023

Já falamos do BMW i Vision Dee, carro que muda de cor, como uma das atrasções da Consumer Eletronics Show (CES) 2023, a maior feira de tecnologia do mundo, que acontece até esse domingo (8) em Las Vegas, nos EUA. A CES conta com outra novidades bastante criativas e novos produtos de grandes companhias. São robôs (na maioria, entregadores), impressoras, TVs, notebooks e muitos mais. Confira alguns dos produtos:

Impressora de sombrancelha

A gigante de cosméticos L’Oréal apresentou a Brow Magic, uma impressora de sombrancelhas. Isso mesmo. Um aparelho que imprime a sombracelha no rosto do usuário. Para usá-la, é preciso digitalizar o rostoi por meio de um app, escolher a espessura da sombrancelha e, voi là, em poucos segundos ela estará pronta.

Óculos de realidade mista

A TCL já havia mostrado um óculos muito legal, com projeção de tela de 130″ no Brasil, durante a Eletrolar Show, em julho. Na CES 2023, foi adiante com o o Ray Neo X2, desta vez um óculos de realidade mista. O que isso significa? O usuário enxerga a realidade normalmente, mas a todo momento pode receber informações sobre um rota que está ou quer fazer, por exemplo. Ele também conta com uma câmera fotográfica, que pode ser acionada com toques na haste. James Bond aprovaria.

Super Mini-LED – Entre seus produtos mais clássicos, a TCL apresentou uma Mini-LED de incríveis 98″. “Com pelo menos 2.000 zonas de escurecimento locais, que trazem alto contraste e mais de 2.000 nits de brilho máximo às imagens, o algoritmo de controle de luz da TCL ajuda a revelar todos os detalhes em áreas muito claras e escuras”, explica a empresa

Scanner de xixi

Nosso xixi possui diversas informações sobre nosso corpo, tanto que o exame de urina é um dos mais utilizados por médicos nos checkups. A Withings trouxe o laboratório ‘para dentro de casa’ com o U-Scan. É um dispositivo que a pessoa acopla no avso sanitário e, após fazer xixi, ele manda uma série de informações para um app instalado no celular. A tecnologia consegue diferenciar a urina da água com um sensor térmico e descarta automaticamente os cartuchos. Cada tipo de cartucho tem a função de medir determinadas informações da urina. A previsão é que o U-Scan chegue na Europa entre abril e junho e custe o equivalente a R$ 3.000 com um pacote com 100 cartuchos.

Cama adaptável

Voltado para atletas e pra galera fit, o ErgoSportive é uma cama cheio de tecnologias. Ela adapta a curvatura, por exemplo, para melhorar a recuperação do usuário. Em conexão com relógios Garmin, ela fornece leitura de medidores de saúde e do sono e ainda tem um modo de relaxamento que ativa motores na cama para dar aquela tremidinha booooa. Se liga no vídeo:

‘TV’ transparente

A LG apresentou uma TV-conceito muito interessante – que, bna verdade, é, simplesmente, uma tela. A OLED T é transparente. Ou seja, ao ser colocada numa janela, por exemplo, é possível desligá-la e ver o que está fora de casa. É possível também alternar entre a visão externa e a visão da tela enquanto ela está ligada. A OLED T não estará à venda mas dá um sinal do que o futuro nos reserva.

TV sem fio – A empresa coreana também roubou a cena com uma TV sem fio. Mas é zero fio mesmo. A OLED M cota com uma caixa que concentra conexões e faz o ‘meio-campo’ entre a TV e uma saída de energia da casa.