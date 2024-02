Incêndio destrói caminhão dentro de garagem às margens da BR-101 em Itamaraju

As causas que provocaram um incêndio num veículo de carga, nas dependências de uma garagem às margens da BR-101, ainda são desconhecidas.

Durante a tarde deste domingo (04) de fevereiro, um veículo que presta serviços a população de Itamaraju, ficou destruído, após as chamas avançarem rapidamente.

Moradores e funcionários tentaram controlar o incêndio, que colocava em risco outros veículos e imóveis próximos.

Apesar dos prejuízos não há registro de feridos graves. A polícia militar foi notificada e um boletim registrado.

As autoridades deverão apurar as causas do incêndio.