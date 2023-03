Indivíduo é preso por acusação de ter passado a mão em partes íntimas de estudantes dentro de ônibus em Itamaraju

Investigadores da polícia civil de Itamaraju, efetuaram a prisão de um indivíduo de 55 anos foi preso suspeito promover atos libidinosos contra estudantes da rede estadual de ensino, dentro de um transporte coletivo.

As vítimas relataram perante às autoridades que o acusado adentrou o transporte coletivo e tentou agarrar as adolescentes nas partes intimas, uma professora denunciou a situação mobilizando as autoridades policiais.

O transporte foi parado e os passageiros confirmaram o caso de importunação sexual que havia acabado de ocorrer.

As vítimas estiveram na delegacia da polícia civil, prestando depoimento com detalhes sobre o crime.

Os policiais prenderam o suspeito identificado como JOSE CARLOS DOS SANTOS. A pena para esse crime vai de um a cinco anos de reclusão, se não caracterizar um crime de maior gravidade.