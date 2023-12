PM recupera veículo clonado e com restrição em Itamaraju

No final da manhã desta sexta-feira (15) de dezembro, uma guarnição da Polícia Militar da 43ª CIPM, em ronda pelo bairro Santo Antônio do Monte, em Itamaraju, flagrou um indivíduo abandonado as margens da rodovia BR-101.

O veículo modelo Toyota Corolla XEI 1.8 de cor prata e placa policial MSS-9213. De imediato, a guarnição realizou buscas nos sistemas de segurança, notando informações divergentes com as identificações do automóvel.

O carro foi levado para a delegacia da Polícia Civil, sendo apresentando como veículo clonado, devido manter contato com o proprietário do automóvel original.

O veículo deverá passar por vistoria e o verdadeiro proprietário será notificado sobre a localização do carro.

Nenhum condutor do veículo foi encontrado no local. “A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 0739861-0065 e (73) 3294-5980. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.