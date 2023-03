Influenciador digital Victor Indiano é baleado em Salvador

O influenciador digital Victor Gabriel Lopes, conhecido como Victor Indiano na redes sociais, foi baleado na madrugada desta sexta-feira (24), em Salvador. O crime aconteceu na Rua Mata Atlântica I, no bairro de Vale dos Lagos, próximo à residência da vítima.

O disparo o atingiu na região central das costas. Victor foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado. A assessoria do influenciador informou ao CORREIO que a bala ainda está alojada no corpo e que Victor aguarda cirurgia. O estado de saúde é estável.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. “Ele estava no lugar errado, na hora errada”, disse a porta-voz do rapaz, que também é motoboy e trabalha com premiações.

Victor Indiano tem 246 mil seguidores no Instagram e é conhecido por postar vídeos fazendo manobras com motos.

Troca de tiros

A Polícia Militar informou que atendeu a uma ocorrência no mesmo bairro na madrugada desta sexta-feira (24). Policiais da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril) receberam a informação de que havia homens em atitude suspeita a bordo de motocicletas nas proximidades de um condomínio no Vale dos Lagos. Com a chegada da polícia, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e tentaram fugir.

Segundo a PM, houve disparos de arma de fogo contra a guarnição, que revidou. No confronto, dois homens que pilotavam uma moto sem placa foram atingidos e socorridos pelos militares. A motocicleta está retida na Central de Flagrantes, onde os homens serão apresentados assim que receberem alta.

A Polícia Civil confirmou que há um registro, na madrugada desta sexta-feira (24), na Central de Flagrantes, no qual policiais militares declararam que ao averiguar uma denúncia de pessoas reunidas em um terreno baldio, foram recebidos a tiros. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os dois homens feridos foram socorridos para UPA de São Marcos.