Referência em investimentos esportivos, Lucas Tylty tem um público de mais de 600 mil no aplicativo 27/04/2023 20:46, atualizado 27/04/2023 20:46

Na quarta-feira (26/4) a Justiça determinou a suspensão do serviço do Telegram no Brasil. A medida contra um dos aplicativos mais famosos de mensagem se deu após o não cumprimento total da plataforma em fornecer dados sobre administradores de grupos online que promovem o antissemitismo. Nesta quinta-feira o app já estava fora do ar após a Justiça Federal do Espírito Santo decretar seu bloqueio. Com isso, milhões de brasileiros que se comunicavam através do Telegram ficaram sem acesso ao aplicativo.

O famoso influenciador e investidor esportivo Lucas Tylty, que ganhou notoriedade nacional depois de assistir às 64 partidas da Copa do Mundo 2022, foi uma das pessoas afetadas pelo bloqueio do app, já que era dono do terceiro maior canal da plataforma.

Influenciador dono do 3º maior canal do Telegram lamenta bloqueio da plataforma

Diariamente, Tylty falava para mais de 600 mil pessoas e dava conselhos sobre investimentos no mercado esportivo para que seus seguidores não perdessem dinheiro na área. Com uma carreira de mais de 10 anos, o influenciador é o maior destaque do ramo, e lamenta a perda de seu canal:

“Quando vi nos jornais o que tinha acontecido com o Telegram, fiquei muito triste. Foram anos lutando para conquistar esse público e esse título de ‘dono do terceiro maior canal do Telegram’, e isso pode ser perdido do dia pra noite.”, conta o influenciador. “Mas eu entendo a decisão da justiça, porque pode ajudar a salvar muitas vidas, mas não quero julgar quem está certo ou errado”.

Lucas, que compartilha conteúdos de investimento esportivo de forma gratuita pelo canal, torce para que a plataforma possa voltar atrás e cumprir plenamente as medidas impostas: “Espero que o Telegram compreenda e resolva o mais rápido possível”, disse nos stories do seu Instagram.

