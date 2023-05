Inscrições gratuitas para o Hackathon+ OSID seguem abertas até 5 de junho; três primeiros lugares serão premiados

Estão abertas as inscrições para o Hackathon+ OSID, iniciativa que vai estimular a criação de soluções tecnológicas inovadoras para atender os desafios propostos pelas Obras Sociais Irmã Dulce. Realizado em parceria com a Rede+, Sebrae e Grupo Civil, o evento acontecerá durante as celebrações do 64º aniversário das Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador, de 16 a 18 de junho de 2023.

Podem se inscrever profissionais e acadêmicos das mais diversas áreas, desde que possuam pelo menos uma das competências a seguir: gestão de negócios, captação de recursos, análise de dados, programação e desenvolvimento de softwares, design, comunicação e marketing, gestão da área de saúde e gestão de terceiro setor.

As inscrições são gratuitas e podem ser individuais ou por equipe neste link: bit.ly/hackathonosid2023 (os inscritos serão avaliados em um processo seletivo com base nos critérios do regulamento). O projeto tem apoio da Ideia 3, China in Box, Pizza Hut, Cubos, Cubos Academy, Jornal Correio e Prefeitura de Salvador.

Premiação

O primeiro lugar ganhará como prêmios uma exposição no Summit Salvador; curso Empretec para uma pessoa da equipe; assinatura do Cubos On.Demand para todos(as) da equipe por um ano; uma bolsa para qualquer curso da Cubos Academy para uma pessoa da equipe; 8h de mentoria em tecnologia e produto pela Cubos. Segundo e terceiro lugares também receberão prêmios.