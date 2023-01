(Foto: Reprodução)

O processo de instalação dos redutores de velocidade em Teixeira de Freitas está em fase final, a fim de promover melhorias no trânsito e trazer mais segurança para todos aqueles que trafegam pelo município. Os dispositivos, assim que estiverem em pleno funcionamento, vão monitorar algumas das principais vias teixeirenses: próximo à Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Nova Teixeira; no cruzamento da Padaria Pão Gostoso, localizada no Centro; e no semáforo próximo ao antigo Bar do Sinal, no bairro Bela Vista – estando todas devidamente sinalizadas

Segundo dados da Secretaria de Segurança e Cidadania da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, foram notificados 1212 acidentes de trânsito durante o ano de 2022. Só entre janeiro e novembro, 167 destes apresentaram vítimas – com 131 casos provocando lesões leves, 33 com lesões graves e 3 óbitos.

(Fotos: Reprodução)

Ambas as categorias (sem e com vítimas) foram resultados de, principalmente, choque ou colisão de veículos. Apesar da ausência de fatalidades, os acidentes que não apresentam vítimas podem ocasionar a paralisação do tráfego em vias públicas e a danificação de veículos e imóveis, dentre outros prejuízos. Por isso, é essencial que a população também possa se prevenir para evitar acidentes, como: evitar dirigir ao volante, realizar a manutenção constante dos veículos e respeitar a sinalização.

O post Instalação de redutores de velocidade em Teixeira de Freitas está em fase final; entenda apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.