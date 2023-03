Integrante da equipe do BBB23 é acusada de racismo por comparar negro a bandido

A ilustradora Rafaella Tuma, do meme “Eu sou o cordeirinho”, está sendo acusada de racismo nas redes sociais. Ela assina um quadro no BBB23 em que desenha diálogos absurdos dos participantes.

De acordo com seguidores, Rafaella teria publicado no Instagram um meme com conotação racista.

A ilustradora Rafaella Tuma, que terá quadro no BBB23 – Metrópoles

Boninho é diretor do BBBGlobo/Marcos Rosa

Em uma conversa no WhatsApp, uma amiga diz para a outra que está sofrendo por um boy e envia a foto de um homem negro, de boné e sem camisa, fumando em frente a uma casa sem pintura. A outra amiga responde: “Tá sofrendo por quê? Ele te roubou?”.

Comparar um negro a um bandido é racista, e seguidores lotaram os comentários de outras publicações de Rafaella acusando-a de discriminação.

Outras pessoas marcaram os perfis de Boninho, chefão do BBB, e Felipe Neto, sócio da Play9, agência da qual a ilustradora é contratada, para que tomem providências quanto à publicação racista.

Nos stories de Rafaella, o meme preconceituoso não aparece como publicado. O que circula na internet é o print do perfil da ilustradora com o story. Veja abaixo:

o post da rafaella tuma na rede do lado… alguém precisa avisar pic.twitter.com/nDGoCWPFUY

— Alexandre (@Iexandre) March 19, 2023