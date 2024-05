FAB fará voo diário entre Brasília e Canoas, no RS, para levar ajuda

O governo federal vai enviar todos os dias uma aeronave da Força Aérea Brasileira de Brasília (FAB) para Canoas, no Rio Grande do Sul. O voo será para o envio de pessoas, equipamentos e materiais de trabalho, alimentos, água e doações.

A decisão foi tomada na 4ª reunião da Sala de Situação, nesta segunda-feira (6/5). A decolagem vai ocorrer diariamente da Base Aérea de Brasília e não há a previsão do envio de passageiros que não sejam servidores nem estejam envolvidos na operação de socorro ao RS.

No momento, o acesso a Porto Alegre ao Rio Grande do Sul como um todo estão prejudicados. O Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, está fechado desde a última sexta-feira (3/5). Ele deve ficar com as operações impedidas até, no mínimo, o próximo dia 30.

“A todo momento, cada ministério vai ter uma demanda, uma necessidade. A aeronave, indo e voltando diariamente, vai possibilitar atendimentos mais rápido e a chegada de materiais e de servidores que precisem realmente chegar até lá”, explicou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

A Agência Nacional de Águas (ANA) calcula que mais de 490 mil pessoas estão sem abastecimento de água em 53 municípios. Do total, 70 mil são apenas em Porto Alegre.

A catástrofe no Rio Grande do Sul atinge mais de 300 dos 497 municípios do Estado. O número de mortes subiu para 85 na tarde desta segunda-feira (6/5). Moradores enfrentam, além da falta d’água, escassez de água potável e falta de energia

O governador Eduardo Leite fez um apelo para que famílias de áreas suscetíveis à cheia na Lagoa dos Patos deixem as moradias. Em todo o Estado, há 1,1 milhão de pessoas afetadas pelas águas.

“Nos ajudem para que a gente possa salvar vidas, reduzir os transtornos e depois a gente vai estar junto para a reconstrução”, disse Leite.