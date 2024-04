Irã lança ataque com drones e mísseis a Israel, que diz estar preparado

Israel fechou escolas e suspendeu aglomerações públicas como forma de se defender da ofensiva iraniana

Em comunicado, Benjamin Netanyahu afirmou que o país está pronto para um ataque iraniano ou para “qualquer cenário” Governo de Israel (13.abr.2024)

13.abr.2024 (sábado)



O Irã lançou neste sábado (13.abr.2024) um ataque com drones e mísseis contra Israel. A informação foi confirmada pelas IDF (Forças de Defesa de Israel) e pelo governo dos Estados Unidos.

“Mais cedo, o Irã lançou drones de dentro do seu território em direção a Israel. As IDF estão em alerta máximo e monitorando a situação. A defesa aérea das IDF está em alerta máximo, juntamente com os caças aeronáutica e os navios da marinha israelense que estão em missão de defesa do espaço aéreo e naval israelense. As FDI estão monitorando todos os alvos”, disse em comunicado oficial no X (ex-Twitter).

O exército de Israel pediu que a população fique calma porque o país está pronto para reagir. “Continuem a agir com calma e responsabilidade, como fizeram até agora e certifique-se de seguir as orientações. As IDF estão preparadas e prontas em todos os seus sistemas defensivos e ofensivos; nos preparamos para uma variedade de cenários com antecedência“, disse.

O porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, confirmou à mídia local que aviões do país levantaram voo de uma base no sul de Israel. É o início da movimentação de defesa. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse mais cedo que Israel estava pronto para um “ataque direto” do Irã.

Segundo a mídia israelense, foram lançados centenas de drones. A distância de Irã para Israel é de 1.500 km. O trajeto, segundo o exército de Israel, dura horas.

Assista ao comunicado oficial do porta-voz do exército (1m10s):

O gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, divulgou foto (acima) de reunião do gabinete de guerra em um bunker depois do início dos ataques.

A Casa Branca se pronunciou sobre o tema. O presidente norte-americano Joe Biden declarou apoio aos israelenses.

Eis o comunicado dos norte-americanos:

“O Irã iniciou um ataque aéreo contra Israel. O presidente Joe Biden está sendo informado com frequência sobre a situação pelo seu conselho nacional de segurança e terá uma reunião com eles nesta tarde na Casa Branca. Seu time está em constante contato com militares de Israel assim como outros parceiros e aliados. É provável que este ataque se concretize em algumas horas. O presidente Joe Biden foi claro: o nosso apoio à segurança de Israel é inflexível. Os Estados Unidos estarão ao lado do povo de Israel e apoiarão a sua defesa contra estas ameaças do Irã.”

Ataques interceptados As forças armadas de Israel anunciaram que deram início à interceptação de drones e mísseis. Foram publicados vídeos, sem detalhes de onde foram filmados, mostrando armas israelenses atacando alvos aéreos, supostamente do Irã.

País fechado Mais cedo, o Irã apreendeu, perto do Estreito de Ormuz, um navio de carga que diz estar “ligado a Israel”. Foi identificado como o MSC Aries, de bandeira portuguesa, que teria partido de um porto nos Emirados Árabes até a Índia.

A região vive tensão elevada depois que um ataque à embaixada do iraniana na Síria deixou ao menos 8 mortos em 1º de abril. Os 2 países atribuíram a culpa do ataque a Israel.

“O navio foi agora guiado para as águas territoriais do nosso país”, informou a estatal do Irã, IRNA.

Israel anunciou antes do ataque uma série de medidas para prevenção interna. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país está preparado “para a possibilidade de um ataque direto” e convocou o gabinete de guerra para uma reunião.

O exército israelense fechou escolas a partir deste domingo (14.abr), considerado o 1º dia da semana no país, não haverá atividades educacionais, disse o porta-voz do Exército, Daniel Hagari, em um comunicado.