Irmão de homem que morreu em abordagem policial o encontrou 40 minutos antes

Irmão do homem que morreu após ser abordado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na última sexta-feira (5/5), tinha encontrado com ele 40 minutos antes vê-lo morto.

Rafael Rodrigues da Silva (foto em destaque), 41, faleceu depois de invadir e destruir um consultório odontológico, no Gama. Na clínica, ele quebrou diversos equipamentos e precisou ser contido pelos policiais militares, que chegaram a usar spray de pimenta e taser.

A coluna apurou que Antônio Rodrigues da Silva, irmão de Rafael, o viu por volta das 18h, próximo da loja da qual é dono. Cerca de 40 minutos depois, recebeu um telefonema de um amigo e, momentos depois, encontrou o familiar morto no chão.

Entenda o casoPor meio de nota, a PMDF detalhou que encontrou Rafael em surto psicótico. Ele falava coisas desconexas e danificou vários bens de um posto de combustíveis no Gama. Com a chegada dos policiais, o homem correu para uma clínica próxima e quebrou vidraças.

“Os policiais tentaram acalmá-lo. Porém, o homem saiu correndo. Os policiais o cercaram e tentaram a imobilização, mas o mesmo estava agressivo e resistente. Foi feito uso de gás e da arma de lançamentos de eletrodos energizados, este último, não teve êxito, pois somente um eletrodo o atingiu, o tornando ineficiente.”

A PM acrescentou que, logo após a abordagem, o suspeito começou a passar mal e desmaiou. “Os militares realizaram as manobras de reanimação até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O Samu continuou o procedimento, porém, o homem veio a óbito.”

A ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia de Polícia (Gama), que apura a situação juntamente com a corregedoria da PMDF.