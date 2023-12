Ivan Cordeiro cobra da Embasa solução para falta de água em Vitória da Conquista

Foto: Manu Dias/GOVBA

De acordo com o edil, alguns bairros da cidade já estão sofrendo com racionamento 17 de dezembro de 2023 | 10:50

Utilizando as redes sociais, o vereador de Vitória da Conquista, Ivan Cordeiro (PTB), voltou a cobrar da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) solução para o problema de falta de água em regiões do município do Sudoeste baiano.

De acordo com o edil, alguns bairros da cidade já estão sofrendo com racionamento, e cobrou da Embasa celeridade para a entrega da obra da Barragem do Catolé, que, de acordo com Ivan, ajudaria na solução do problema.

“Pelo visto, os conquistenses terão que conviver novamente com o racionamento de água, aliás, alguns bairros já não são atendidos com regularidade pela Embasa. A empresa é responsável pela Barragem do Catolé que já deveria ter sido entregue, mas está com as obras paralisadas”, disse o vereador.

A barragem do Catolé fica no sentido da confluência do Rio Catolé com o Ribeirão Água Fria, formando o Rio Catolé Grande. De acordo com o Governo do Estado, o equipamento possibilitará o armazenamento de 23,4 bilhões de litros de água, volume quatro vezes maior do que a capacidade de armazenamento da barragem de Água Fria II.

