Janja adere ao Ozempic e emagrece oito quilos

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, emagreceu entre 8 e 10 quilos com ajuda do medicamento Ozempic. A informação é do Jornal O Globo.

A droga, usada para tratamento de diabetes tipo 2, ganhou popularidade após estudos associarem seu uso à perda de peso. O princípio ativo da droga é a semaglutida, que promove a saciedade e, portanto, ajuda a emagrecer.

Janja passou a tomar a medicação para acompanhar a agenda do presidente Lula. O próprio chefe do Executivo teve de interromper o consumo de alimentos derivados do leite por conta de um refluxo gástrico crônico provocado pelo remédio. A reação é comum em parte dos pacientes.

Lula também perdeu sete quilos após um período de reeducação alimentar e redução de carboidratos na dieta, de acordo com o Jornal.