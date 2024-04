Janja participa de reunião com diretora da UNESCO no Brasil

Segundo a primeira-dama, a regulamentação das redes sociais e a reconstrução do Museu Nacional do Rio foram temas da reunião

Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora e representante da UNESCO no Brasil (esq.) e a primeira-dama Janja (dir.)



A primeira-dama Janja Lula da Silva participou na 2ª feira (1º.abr.2024) de uma reunião com a diretora e representante da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto. Em seu perfil no X (ex-Twitter), Janja publicou fotos e disse que Marlova é a 1ª mulher a ocupar esse cargo no país.

O encontro também teve a presença da secretária-executiva Maria Helena Guarezi. “Conversamos sobre violência de gênero, desinformação e ódio disseminado na internet, e a importância da regulamentação desses espaços”, afirmou a primeira-dama.

Janja comentou sobre o trabalho da Unesco para a reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro. “Pelo qual tenho um carinho especial, e que teve sua estrutura e acervo destruídos em um incêndio em 2018”.

Entenda Em 2018, na noite de um domingo (2.set.2018), um incêndio atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. O fogo destruiu boa parte do acervo histórico contido no espaço. O prédio de 3 andares fica localizado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona Norte do Rio. O fogo começou depois que a visitação tanto do museu quanto do zoológico, que fica no mesmo bairro, haviam sido encerradas.