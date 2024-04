Saiba como o Táxi da Gestante facilita a jornada materna em Teixeira de Freitas

Táxi da Gestante em Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

“Me sinto bastante acolhida por eles: me buscam em casa e trazem de volta e isso é muito importante; quando estamos grávidas, temos uma preocupação a mais. Durmo até mais tranquila”, disse Célia de Jesus Dias sobre o serviço Táxi da Gestante, implementado durante a atual gestão. Célia é gestante de alto risco, por isso, esta iniciativa garante o transporte seguro para que ela possa fazer exames, consultas de pré-natal de alto risco e acompanhamento com nutricionista

Gestantes a partir de 27 semanas (como é o caso da Célia) fazem a visita de vinculação na Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), onde são recebidas pela equipe do Serviço de Humanização e orientadas sobre o fluxo de atendimento, sendo apresentadas também às doulas. Profissionais incluídas no corpo técnico da UMMI também durante a administração atual, elas fornecem informações necessárias sobre as fases do parto às visitantes.

Célia, ansiosa para a chegada da sua pequena Maitê, comentou sobre a importância do Táxi da Gestante nestes oito meses de gestação: “qualquer dúvida que tenho o pessoal esclarece, e o acompanhamento tem sido bom desde o começo. Assim consigo cuidar da minha saúde e da vida que eu carrego”.

Em caso de dúvidas e solicitações sobre o Táxi da Gestante, é necessário entrar em contato com o Whatsapp da Saúde da Mulher pelo número (73) 99909-2570.

