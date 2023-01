Jerônimo em 1º discurso como governador da Bahia: “Darei meu melhor”

Oficialmente empossado como governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) realizou seu primeiro discurso como chefe do Executivo do estado e agradeceu o apoio recebido durante a campanha. Relembrando suas origens, o governador assegurou que dará seu melhor no cargo e buscará a justiça social na Bahia. O petista também citou as eleições gerais e pediu um Brasil unido nos próximos anos.

“Assumo com muita consciência e responsabilidade o meu papel nessa luta secular por justiça social. A minha história de vida foi construída nos movimentos sociais, no estudo e no debate sobre as questões mais fundamentais de quem, como eu, sonha com um mundo mais respeitoso. Podem saber, darei o melhor de mim para cuidar de vocês”, afirmou Jerônimo.

