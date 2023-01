Jogo dos desesperados: Na lanterna do Baiano, Vitória recebe o Doce Mel

Na lanterna do Campeonato Baiano, o Vitória recebe o Doce Mel para tentar se reabilitar na competição. O jogo válido pela quarta rodada do estadual será disputado nesta quinta-feira (26), às 19h15, no Barradão. Após três tropeços, o Leão precisa vencer para deixar a última colocação da tabela e iniciar uma reabilitação rumo à classificação às semifinais, objetivo que não alcançado nas últimas quatro edições.

Após empate com o Bahia de Feira e derrotas para Itabuna e Juazeirense, o Vitória tem apenas um ponto e a pior campanha do estadual. O adversário também passa por situação bastante delicada na tabela. O Doce Mel tem mesma pontuação do rubro-negro, mas ocupa a penúltima colocação porque leva a melhor no critério de desempate de saldo de gols (-2 contra -5).

Por isso, só a vitória tira o Leão da lanterna. Empate mantem o rubro-negro no mesmo lugar. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais e a fase classificatória tem nove rodadas. A crise dentro das quatro linhas ecoa também à beira delas. Pressionado, o técnico João Burse teve o posto questionado nos últimos dias, mas o presidente Fábio Mora assegurou a confiança no trabalho.

“Não são duas partidas que vão acabar o planejamento que a gente fez. Burse é o treinador do Vitória porque a direção confia em Burse. Burse é o treinador porque tem o elenco nas mãos, está fechado com o elenco”, disse.

O comandante, por sinal, foi defendido pelos jogadores. Durante a semana, o lateral Zeca concedeu entrevista coletiva e pediu a permanência de Burse. “Ele tem nossa confiança. (…) Somos uma equipe, uma família. Ganhamos e perdemos juntos. A gente trabalhou bastante na semana e quero reforçar que acreditamos muito no trabalho do professor. Tenho certeza que vamos sair dessa situação”, garantiu.

Uma vitória contra o Doce Mel será importante não apenas para esta rodada como também para a posterior, já que aumentaria a confiança do grupo rubro-negro para a disputa do primeiro Ba-Vi do ano. O clássico válido pelo estadual será no domingo, às 16h, na Fonte Nova.

Time

O técnico João Burse tem cinco desfalques para o jogo de hoje. Em recuperação de lesão, os laterais Railan e Vicente seguem em tratamento fisioterápico. Além disso, Léo Gamalho sofreu um ferimento no braço e foi vetado. Outras duas baixas são opções para o meio-campo. Os volantes Gustavo Blanco e João Pedro estão fora do jogo, mas não por suspensão ou ordens médicas.

Blanco tem futuro indefinido no Vitória e cogita até aposentar as chuteiras. João Pedro brigou com um integrante do clube no vestiário do Barradão no último sábado, após o empate em 1×1 com o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, e também não foi relacionado. Os dois jogadores não treinam na Toca do Leão desde domingo.

João Pedro e Blanco vinham sendo reservas e, portanto, a ausência deles não impacta na escalação do time titular, mas reduz as opções do treinador para alterações no decorrer do jogo. É possível que João Burse mantenha a base que mandou a campo contra o Santa Cruz.

Uma provável escalação é: Dalton, Zeca, Dankler, Camutanga e João Lucas; Rodrigo Andrade, Gegê e Diego Torres; Osvaldo, Tréllez e Rafinha.