Jojo Todynho adota cão e se revolta com suposto dono: “Rala! É meu””

Jojo Todynho se envolveu em mais uma polêmica nesta terça-feira (7/3). A cantora apareceu revoltada em seu perfil do Instagram, avisando ao suposto dono de um cachorro resgatado por ela que não iria devolvê-lo. Segundo a campeã de A Fazendo 12, o filhote não foi encontrado em boas condições de saúde.

“O cachorro não é mais teu, irmão”, disparou Jojo nos Stories. O cãozinho, que tem cerca de 10 meses de vida, é da raça pitbull e foi abandonado na rua.

Segundo a cantora, o animal sofria maus-tratos. Ela assegurou que não vai devolver ao suposto dono.

“Muito carrapato, dermatite, a gente está cuidando. Ontem, apareceu um suposto dono. ‘Ah, porque o cracudo roubou o meu cachorro’. O cachorro não é mais teu, irmão. O cachorro é meu agora. Vou cuidar dele e tratar ele igual eu trato o Bradock [outro pet da cantora]. Então, rala”, enfatizou.

Ela ainda ressaltou que o bichano está em um lugar melhor: “Pode aparecer o dono que for, o cachorro não volta mais porque estou cuidando dele. Não manda mensagem para a creche do Bradock porque o cachorro não vai voltar mais. Ele está no melhor lugar, sendo muito bem cuidado, muito bem assistido”, bradou.

Jojo Todynho ainda disse que devolveria o animal se ele tivesse sido encontrado em boas condições, o que não foi o caso. “Se o cachorro estivesse sendo muito bem tratado, ele não estaria cheio de carrapato nem teria sido roubado pelo cracudo. Então, por favor, não vem com essa balela para cá não”, concluiu.

Jojo Todynho relembrou a adoção do cachorroAo relatar a situação, Jojo Todynho relembrou a adoção do cachorro. A cantora disse que estava com vontade de ter mais um animal para fazer companhia a Braddock. Então, quando uma amiga encontrou o pitbull abandonado, ela decidiu adotá-lo. O animal foi batizado de Bangu.

“Semana passada, resgatamos um pitbull e levamos para a creche onde ele vai fazer a socialização e treinamento dele”, disse Todynho. “Já passou pela veterinária e vai ter que vacinar ele todo, porque a gente não sabe como foi o processo dele de vacinação”, contou.