José Dirceu está internado com pneumonia em São Paulo

O ex-ministro José Dirceu no 43º aniversário do PT, em fevereiro de 2023 Sérgio Lima/Poder360 – 13.fev.2023

28.fev.2024



O ex-ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu, está internado com pneumonia desde domingo (25.fev.2024) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo filho dele, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), em rede social.

“Meu pai foi internado domingo no hospital Sírio Libanês em SP para tratar uma pneumonia, tenho falado com ele todos os dias, está cada dia melhor e logo estará em casa”, escreveu o deputado em post no X (antigo Twitter).

O advogado, de 77 anos, foi presidente do Partido dos Trabalhadores e deputado federal por São Paulo por 3 mandatos. De janeiro de 2003 a junho de 2005, comandou a Casa Civil durante governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Perdeu o cargo no governo e teve o mandato na Câmara cassado por envolvimento no mensalão. Desde então, não ocupou mais cargos públicos.